Le marché mondial des suppléments nutritionnels accueille une étoile montante, GLYMATE





BREA, Californie, 16 août 2019 /CNW/ - Glymatetm est une société nutraceutique nouvellement fondée du sud de la Californie. Son supplément nutritionnel favorisant la régulation de la glycémie a officiellement été annoncé aux États-Unis en juin 2019, marquant le véritable lancement de l'offensive marketing mondiale de ce produit. Il est offert aux clients de toute la planète.

Glymatetm est un supplément nutritionnel permettant la régénération cellulaire intense qui profite à l'organisme à de multiples égards, et son principal composant breveté le distingue des autres produits. La technologie de régénération cellulaire favorise l'insulinosensibilité et la production d'insuline de manière saine, permettant ainsi de transformer en énergie le glucose des aliments?. Lorsque Glymatetm est consommé régulièrement, il aide l'organisme à se dynamiser et favorise la perte de poids?. Il est présentement vendu par l'entremise du site Web d'Amazon et de la société; celle-ci travaille aussi avec des distributeurs pour accéder à un plus grand marché international.

À l'heure actuelle, plus de 400 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, et le nombre de personnes atteintes d'hyperglycémie et de prédiabète est bien plus grand encore. « Nous devons prendre des mesures urgentes pour traiter efficacement cette maladie grave et la prévenir », déclare le CDC. Glymate a consacré des années à la recherche et à de nombreux essais visant à satisfaire les besoins pressants des êtres humains afin de s'attaquer à ce problème majeur et de l'enrayer. Glymatetm est fait uniquement d'ingrédients entièrement naturels, ne contient aucune substance laitière ni soya, gluten, blé, sucre ou agent de conservation. Il est fabriqué en Californie par Robinson. Son gel doux expressément formulé offrant une technologie de régénération brevetée exclusive est conçu pour améliorer et équilibrer les taux de glycémie, de cholestérol et de triglycérides en favorisant un métabolisme lipidique sain?. Il est assemblé soigneusement pour accroître la solubilité et le degré d'assimilation des principes actifs. Le principal composé de Glymatetm a une incidence moléculaire sur l'organisme et affecte une variété de fonctions au sein des cellules?.

Glymatetm Corp. est une société privée qui est un chef de file mondial dans le secteur de la santé et du mieux-être. Elle s'est illustrée à maintes reprises grâce à son composant clé breveté. En tant que distributeur et vendeur en ligne de suppléments nutritionnels, nous sommes déterminés à répondre aux besoins des consommateurs en matière de mieux-être avec un produit de qualité qui se fonde sur la science.

Pour en savoir plus sur Glymatetm, veuillez consulter le https://www.glymateusa.com. Suivez Glymatetm sur Instagram dès maintenant : @glymate_usa.

?Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir quelque maladie que ce soit.

