L'industrie minière du Labrador bénéficiera d'une énergie plus propre grâce à une nouvelle ligne de transport d'électricité





LABRADOR CITY, NL, le 16 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient que les investissements stratégiques dans l'infrastructure verte jouent un rôle clé puisqu'ils appuient les collectivités et l'industrie et contribuent à l'atteinte des objectifs fédéraux et provinciaux en matière de changements climatiques.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Lisa Dempster, agissant dans le cadre de ses fonctions de ministre des Affaires municipales et au nom de l'honorable Siobhan Coady, ministre des Ressources naturelles, ont annoncé le financement d'une nouvelle ligne de transport d'électricité et d'une station terminale à Menihek, dans l'ouest du Labrador.

Le projet verra la construction d'une nouvelle station terminale et d'une ligne de transport d'électricité de 27 km depuis la ligne de transport d'énergie existante qui part du barrage hydroélectrique Menihek de Nalcor Energy, jusqu'au site de traitement des minerais de Tata Steel Minerals Canada. Cette nouvelle infrastructure permettra à Tata Steel Minerals de faire la transition de l'électricité produite par des génératrices au diesel à l'utilisation d'hydroélectricité propre et renouvelable et donc de réduire sa consommation de diesel de près de 40 %. Ce projet favorisera une croissance soutenue de l'industrie minière du Labrador tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pour un environnement plus propre, maintenant et à l'avenir.

C'est dans le cadre du volet Infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada que le gouvernement du Canada investit plus de 6,8 millions de dollars dans ce projet de transport d'énergie dont la construction sera assurée par Nalcor Energy.

Citations

«?Pour bâtir un avenir sain et durable, il faut que nous ayons accès à des sources fiables d'énergie propre et renouvelable. En réduisant la dépendance au diesel et en éliminant plus de 558?000 tonnes de gaz à effet de serre de l'atmosphère pendant sa durée de vie, ce projet sera avantageux pour Terre-Neuve-et-Labrador et permettra de protéger les familles et l'environnement.?»

Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

«?La construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie pour aider l'industrie minière est une grande nouvelle, puisque cela permettra de réduire la dépendance sur le diésel et contribuera à créer une économie verte. En tant que province, nous avons instauré le programme "Mining the Future 2030", qui vise à favoriser la croissance de l'industrie minière à Terre?Neuve et au Labrador et définit la voie à suivre pour l'exploitation minière. L'initiative annoncée aujourd'hui appuie le travail que nous avons entrepris pour concrétiser les objectifs de notre programme « Mining the future ».

L'honorable Siobhan Coady, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont cinq milliards de dollars qui serviront à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs :

Main-d'oeuvre qualifiée et immigration



Innovation



Croissance propre et changement climatique



Commerce et investissement



Infrastructure

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.htmlhttps://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-eng.html



Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.htmlhttp://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/Eng/atlantic-growth.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 08:45 et diffusé par :