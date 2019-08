FINEOS cotée à l'Australian Securities Exchange





FINEOS Corporation Holdings plc (ASX:FCL), l'un des principaux fournisseurs de systèmes de base collectifs et individuels pour l'assurance vie, accidents et maladie, a annoncé aujourd'hui le lancement de la cotation sur l'Australian Securities Exchange (ASX) via une offre publique initiale (OPI). Le nombre total de titres (CHESS Depository Interests ou " CDI ") offerts était de 84,4 millions à un prix de 2,50 dollars australiens par CDI. Le produit brut total de l'offre s'est élevé à 211 millions de dollars australiens.

FINEOS a l'intention d'utiliser le produit net de l'OPI pour investir davantage dans la recherche et le développement afin d'accroître sa présence sur le marché des produits FINEOS et de développer de nouveaux secteurs d'activité, d'investir dans des capacités supplémentaires de vente, de marketing et de gestion des comptes clients et de rembourser les dettes existantes et procéder à la vente des actions des actionnaires.

Les domaines clés de la stratégie de croissance de FINEOS sont les suivants :

? Augmenter la pénétration de nos produits et introduire de nouveaux produits au sein de notre clientèle existante ;

? Maintenir le leadership technologique et l'innovation continue en matière de produits pour l'ensemble de la plateforme FINEOS ;

? Étendre :

les ventes, le marketing et les capacités de livraison des produits à l'échelle mondiale ;

les partenariats stratégiques avec des partenaires d'exécution et des partenaires de produits complémentaires ;

et accroître la pénétration des marchés verticaux adjacents de l'assurance.

Macquarie Capital (Australia) Limited et Moelis Australia Advisory Pty Ltd gèrent et souscrivent l'offre conjointement.

A propos de FINEOS Corporation Limited

FINEOS est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d'assurance vie, accidents et santé dans le monde, avec 6 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et santé collectives aux Etats-Unis ainsi que 6 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et santé en Australie. Avec des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d'évoluer rapidement, travaillant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique.

La plateforme FINEOS fournit aux clients une administration de base complète de bout en bout pour les groupes, les bénévoles et les individus dans les domaines de la vie, des accidents et de la santé. La plateforme FINEOS inclut la gamme de produits de base FINEOS AdminSuite ainsi que des produits complémentaires, FINEOS Engage pour soutenir l'engagement numérique et FINEOS Insight pour l'analyse et le reporting.

Pour plus d'informations, visitez www.FINEOS.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 07:05 et diffusé par :