Le syndicat Unifor réclame une action immédiate du gouvernement Legault





SHERBROOKE, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - « La situation financière inquiétante que traversent les six quotidiens de Groupe Capitales Médias (GCM) commande une aide financière ciblée et urgente de la part du gouvernement du Québec », estime Renaud Gagné, directeur d'Unifor Québec, qui représente une centaine de personnes salariées de GCM oeuvrant à La Tribune de Sherbrooke et au Quotidien de Saguenay.

« L'heure est grave en ce qui concerne l'avenir des six quotidiens régionaux de GCM », a rappelé M. Gagné. « Il faut que le premier ministre Legault passe de la parole aux actes et annonce immédiatement une aide d'urgence afin de rassurer les travailleurs et les travailleuses de ces quotidiens ainsi que leurs familles ».

« Cette aide d'urgence », ajoute pour sa part Alain Goupil, journaliste à La Tribune et président de la section locale 1910 « doit servir à garantir aux travailleuses et aux travailleurs de l'information qu'ils pourront continuer d'exercer leur emploi jusqu'à ce que des mesures à plus long terme soient trouvées ».

« Il faut que cette annonce se fasse rapidement. Il faut que l'aide ponctuelle au Groupe Capitales Médias soit annoncée avant l'ouverture de la Commission parlementaire sur l'avenir des médias, prévue le 26 août à Québec », précise le directeur québécois d'Unifor, en rappelant le rôle économique et démocratique essentiel que jouent les journaux de Capitales Médias pour les citoyens et les commerçants de leurs régions respectives.

« En tant que citoyen originaire de l'Estrie, j'ai grandi au sein d'une famille qui était abonnée à La Tribune. La lecture du journal faisait partie de notre rituel de tous les jours. Encore aujourd'hui, ma mère est une fidèle abonnée de La Tribune », de raconter Renaud Gagné.

Unifor Québec est impliqué dans plusieurs campagnes en faveur des médias. À l'échelle du Canada, il a mis sur pied des campagnes de lobbying qui ont mené à l'adoption d'une aide financière aux médias de 595 M $ dans le dernier budget fédéral. Il a aussi fait partie du comité chargé de déterminer les critères d'admissibilité à cette aide financière.

