L'écosystème de messagerie d'affaires RCS de Mavenir est prêt à accélérer de nouvelles perspectives de revenus pour les ORM





Mavenir, prestataire numéro un mondial de messagerie et de services de communications enrichis (Rich Communications Services, RCS), a annoncé aujourd'hui que sa solution de messagerie d'affaires RCS (RCS Business Messaging, RBM) était prête à accélérer la génération de revenus pour les opérateurs de réseau mobile (Mobile Network Operators, MNO) avec un solide écosystème de partenaires. Cet écosystème est prêt à introduire des marques et des contenus sur le canal RCS, élargissant ainsi les revenus de la messagerie A2P et créant de nouvelles opportunités de revenu dans le commerce conversationnel, le service client et la publicité numérique pour les opérateurs mobiles.

Le programme international d'Écosystème de partenaires de messagerie d'affaires RCS lancé en août 2018 est composé d'une communauté croissante de partenaires de messagerie à la tête de l'industrie axés sur la livraison d'un écosystème de messagerie d'entreprise à particulier (business-to-consumer, B2C) convaincant pour les opérateurs de réseau mobile (ORM) afin de devenir la plateforme de messagerie mobile de prédilection des publicitaires, des marques, des fournisseurs de contenu et des entreprises. Dans sa première année, l'écosystème s'est élargi à 60 membres, regroupant des agrégateurs, des agents conversationnels et des développeurs d'applications métier, ainsi que des fournisseurs de Plateforme de communications en tant que service (Communications Platform as a Service, CPaaS), et a joué un rôle clé dans l'accélération de six déploiements de messagerie d'affaires RCS de Mavenir en Europe et en Amérique du Nord dont la mise en service est prévue avant la fin de l'année.

Cet écosystème de partenaires permet aux ORM de commencer à générer rapidement des revenus à partir de la messagerie d'affaires, en fournissant une gamme étendue de services aux entreprises et aux marques, ce qui résulte en un canal clair et un point unique d'intégration, tout en gardant le contrôle de la relation avec les marques, les agrégateurs et les utilisateurs finaux.

« La réussite de la messagerie d'affaires RCS pour les opérateurs mobiles, dépend de la capacité de l'entreprise à assurer un engagement plus riche et plus rapide du consommateur », a déclaré Guillaume Le Mener, VPS/DG des Solutions de mobilité d'entreprise chez Mavenir. « La croissance rapide de l'Écosystème de partenaires de Mavenir, notamment avec des experts d'entreprise tels que LivePerson et Twilio, démontre l'intérêt croissant dans les RCS en tant que canal B2C permettant aux entreprises d'interagir avec les près de 257 millions d'utilisateurs actifs mensuels de RCS d'aujourd'hui. L'écosystème sera un facteur de réussite crucial combiné à notre expertise approfondie de la messagerie RCS, notre collaboration avec GSMA, et notre portée d'opérateur mobile pour faire de la messagerie d'affaires RCS le canal de prédilection pour un engagement mobile avec les 831 millions d'utilisateurs RCS prévus d'ici le 1er trimestre 20211 par la GSMA. »

La solution RCS Business Messaging de Mavenir permet aux marques, aux agrégateurs, aux fournisseurs de contenus, aux entreprises et aux ORM de monétiser les technologies de messagerie RCS et de fournir des expériences multimédias enrichies aux utilisateurs finaux, à partir de l'application de messagerie native sur les appareils mobiles.

L'avantage en termes de délais de commercialisation consiste à avoir des applications métier prêtes à utiliser le canal RCS à l'avance, ce qui leur permet de s'intégrer au déploiement RCS des ORM en seulement quelques jours.

Quelques données clés sur la dynamique des RCS :

Les ORM internationaux prévoient des lancements de messagerie d'affaires RCS cette année.

Google a lancé un mode RCS invité sur plusieurs marchés dans le monde.

Déjà pris en charge par le client de messagerie Android de Google préintégré par la majorité des fabricants d'appareils Android (et téléchargeable pour les plus anciens appareils).

Déjà pris en charge dans le Client de messagerie Samsung intégré aux derniers smartphones Android Samsung.

Mavenir fournit également un client mobile téléchargeable aux ORM souhaitant adopter cette approche sur leur marché.

Pour en savoir plus sur la messagerie d'affaires RCS ou sur l'écosystème de Mavenir, visiter https://mavenir.com/business-messaging-ecosystem.

