L'AHF salue la désignation de Winnie Byanyima à la tête de l'ONUSIDA





L'AHF a salué aujourd'hui la décision historique prise par le Secrétaire général de l'ONU, qui consiste à désigner Winnie Byanyima au poste de Directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH / Sida (ONUSIDA). Byanyima, éminente diplomate et humanitaire d'Ouganda, sera la première femme à occuper le poste de Directrice exécutive et à diriger l'agence depuis son lancement en 1996.

La désignation de Byanyima intervient à la suite d'une transition de leadership à l'ONUSIDA, précipitée par le départ de son ancien Directeur exécutif, Michel Sidibé, à la suite d'une dissimulation présumée d'une enquête sur le harcèlement sexuel impliquant le personnel supérieur de l'agence, ainsi que des rapports sur des abus de pouvoir au cours de son mandat.

"Nous saluons le Secrétaire général Guterres pour avoir désigné une femme leader forte à ce poste vital afin de pouvoir remettre l'ONUSIDA sur la bonne voie pour qu'il accomplisse sa mission", a déclaré Michael Weinstein, Président de l'AHF. "Nous aspirons à travailler avec elle et entamer un nouveau chapitre à l'ONUSIDA".

En plus de son travail en tant que Directrice exécutive d'Oxfam International, Byanyima a la distinction d'être la première femme ougandaise à devenir ingénieur en aéronautique. Elle a été ambassadrice de l'Ouganda en France, elle a coprésidé le Forum économique mondial à Davos en 2015 et a été désignée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au sein du Groupe de haut niveau sur l'accès aux médicaments.

Pour sa part, Dr. Penninah Iutung, Responsable du Bureau de l'AHF Afrique a souligné: "L'AHF a d'abord appelé publiquement le CCP [Conseil de coordination du programme] de l'ONUSIDA à désigner une femme leader hautement qualifiée pour remplacer Michel Sidibé en avril 2018. Nous sommes ravis de voir que cela a été enfin réalisé". "Alors que les jeunes femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le VIH / Sida, en particulier en Afrique, un leader fort de l'ONUSIDA sera capable de les inciter à réaliser leurs rêves et rester en bonne santé. Nous sommes ravis et aspirons de travailler avec un nouvel ONUSIDA en voie de transformation", a-t-elle ajouté.

