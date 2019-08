AgraFlora Organics International Inc. annonce avoir le soutien des actionnaires d'Eviana concernant l'offre publique d'achat





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), annonce que, suite à son communiqué de presse du 9 août 2019, concernant une offre (l'«offre») faite directement aux actionnaires d'Eviana Health Corporation («Eviana»), visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (les «actions Eviana») ), qu'elle a reçu le soutien des actionnaires d'Eviana en faveur de l'offre qui dépasse la condition légale de 50% des actions en circulation d'Eviana.



AgraFlora reste ouvert à une transaction soutenue par le conseil d'administration d'Eviana et espère pour travailler en collaboration avec le conseil d'Eviana afin de fournir une valeur ajoutée aux actionnaires d'Eviana.

Les détails complets de l'offre devraient figurer dans la circulaire officielle d'offre publique d'achat qui devrait être envoyée aux actionnaires d'Eviana, dont une copie devrait être disponible à l'adresse www.sedar.com sous le profil d'Eviana. AgraFlora prévoit commencer officiellement l'offre et poster la circulaire d'offre publique d'achat aux actionnaires d'Eviana au cours des prochaines semaines.

