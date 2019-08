L'Anesthesia Patient Safety Foundation et la Patient Safety Movement Foundation offrent la somme de 100 000 USD pour le prix Patient Safety Curriculum Award





L'Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF), en partenariat avec la Patient Safety Movement Foundation (PSMF), accepte dès à présent les soumissions pour le Patient Safety Curriculum Award (Prix du cursus sur la sécurité des patients). Le prix de 100 000 USD ira à un chercheur éducateur en anesthésie en vue de modifier le Patient Safety Curriculum de la PSMF afin de résoudre le problème de la sécurité des patients en milieu périopératoire. Le lauréat testera également l'efficacité pédagogique de la mise en oeuvre du cursus dans les programmes de formation en anesthésie.

« Ce travail important ajoutera à la valeur considérable apportée par le Patient Safety Curriculum de la PSMF », a déclaré Mark Warner, président de l'APSF. « Pour assurer la sécurité des patients et atteindre notre objectif commun de zéro décès évitable dans les hôpitaux, il est impératif d'éduquer et de former les professionnels de la santé en matière de sécurité des patients. »

Pour être éligibles, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Être un professionnel de l'anesthésie [anesthésiste, infirmier(ère) anesthésiste ou assistant(e) en anesthésie]

Avoir un poste à temps plein dans le département d'anesthésiologie d'un établissement universitaire américain

Avoir un intérêt documenté ainsi que des aptitudes pour la formation à l'anesthésie et à la sécurité des patients

Les exigences supplémentaires de la proposition sont disponibles sur le site Web de l'APSF : APSF.org. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 décembre 2019, 17h00, heure avancée du Centre. Le lauréat du prix sera annoncé le 6 mars 2020.

« Je ne peux pas imaginer une meilleure organisation que l'APSF avec laquelle collaborer sur ce projet. Ce programme va aider les professionnels de la santé à acquérir les connaissances, les compétences, l'attitude et les comportements nécessaires pour éliminer les erreurs médicales évitables », a déclaré le Dr David Mayer, président-directeur général de la PSMF. « Il s'appuie sur l'excellent travail accompli par notre Patient Safety Curriculum pour développer les cours de formation déjà existants. »

Pour toutes questions sur la demande de soumissions et les exigences de soumission, prière de contacter Stacey Maxwell à l'adresse maxwell@APSF.org.

À propos de l'Anesthesia Patient Safety Foundation

Fondée en 1985, l'Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) encourage la recherche sur les questions liées à la sécurité des patients en milieu périopératoire, soutient le développement de carrières liées à la sécurité des patients, propose des supports pédagogiques et des communications sur la sécurité des patients à tous les spécialistes de l'anesthésie et préconise des changements dans les pratiques cliniques pour améliorer la sécurité des patients. L'objectif de l'APSF est qu'aucun patient ne souffre des séquelles d'une anesthésie.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui propose des outils gratuits pour aider à réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La Patient Safety Movement Foundation a été établie grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients demandera la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. Nos solutions réalisables en faveur de la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) permettent de mettre en place des processus fondés sur des preuves pour aider les hôpitaux à éliminer les erreurs. Notre engagement en faveur de la transparence des données (Open Data Pledge) encourage les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés. Consultez le site patientsafetymovement.org.

