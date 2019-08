D'une Révolution à l'Évolution. La Culture du Cannabis 50 ans plus tard





Le cannabis, Woodstock et la foule par qui tout a commencé de nouveau réunis

SMITHS FALLS, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - En ce jour de 1969, des centaines de milliers de personnes ont investi la ferme laitière de Max Yasgur à Catskills, NY. Ce qui devait à l'origine être un festival rassemblant 50,000 spectateurs est devenu l'un des plus grands concerts gratuits au monde et l'un des dix moments les plus emblématiques de l'histoire de la musique, avec plus de 400,000 fêtards célébrant à la fois la paix et la musique lors d'un événement historique de trois jours appelé "Woodstock".

Des vedettes multi-générationnelles sont nées avec des performances qui resteront gravées dans l'histoire culturelle. Ce fût le début d'une nouvelle contre-culture de la rébellion basée sur la paix et l'amour. Tandis que la musique joue 12 heures par jour, le festival s'est avéré être aussi le premier moment de gloire d'une autre force culturelle: le cannabis.

Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la foule par qui tout a commencé est devenue l'un des groupes de consommateurs les plus importants et instruits du marché du cannabis légal-- les Boomers de plus de 55 ans.

Dans la mesure où ce groupe illustre un demi-siècle de culture du cannabis, ils sont particulièrement qualifiés pour partager leurs connaissances et leurs opinions sur la manière dont la plante et l'industrie ont changé, amélioré et affecté notre société et nos communautés au fil du temps.

"Ces deux derniers mois, Tweed et Canopy Growth Corporation ont travaillé avec une société d'étude de marché, Leger, menant un sondage d'opinion auprès de la génération des Boomers sur l'avant/après la légalisation du cannabis concernant l'éducation, la communauté et l'avenir de l'environnement du consommateur," indique Rade Kovacevic, Président de Canopy Growth Corporation. "Ce groupe a vu et observé l'industrie du cannabis passer de l'interdiction à la légalisation sur les 50 dernières années et offre un point de vue incroyablement unique. Nous sommes impressionnés par les retours positifs dont 70% des personnes sondées, consommateurs ou non, ayant une réaction positive en ce qui concerne la réduction de la stigmatisation, l'amélioration de l'éducation communautaire et de la sécurité en général."

L'étude fournit des informations sur les catégories suivantes:

Consommation antérieure et actuelle

Avantages de la légalisation pour les individus

Avantages de la légalisation pour les communautés

L'avenir de l'environnement du cannabis dont les nouveaux formats de produits

Les informations et connaissances acquises à travers cette étude sont inestimables tandis que Tweed et Canopy Growth Corporation se préparent pour les 50 prochaines années de légalisation avec le lancement de nouvelles méthodes de consommation en fin d'année. C'est encourageant de savoir que les pionniers à l'origine de ce phénomène perçoivent la valeur, les opportunités et la contribution positive de l'industrie.

