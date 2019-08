Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer du miel de la marque « L'herbe à Lou »





QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise « L'herbe à Lou », située au 1049, chemin Iberville, à Saint-Lambert-de-Lauzon, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous et vendus par cette entreprise, parce que ces produits pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé « MIEL D'AGASTACHE » 56 g 340 g Unités vendues jusqu'au 15 août 2019 « MIEL DE THÉ DES BOIS » « MIEL DE MONARDE » « MIEL DE ROSES SAUVAGES » « MIEL DE SAPIN BAUMIER »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la jusqu'au 15 août 2019 inclusivement et dans plusieurs points de vente dans les régions suivantes : Capitale-Nationale et Mauricie. Ils étaient conditionnés dans des contenants en verre munis d'un couvercle métallique doré. L'étiquette du produit comporte, outre sa dénomination propre, les mentions « L'herbe à Lou » et « Des produits remplis de légendes ».

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cet avis par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer et de le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou de communiquer directement avec l'exploitant au 418 529-3039.

Les aliments contaminés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte. Les consommer peut représenter un risque pour la santé. Les symptômes apparaissent généralement de 12 à 36 heures après l'ingestion d'un aliment contaminé, mais ils peuvent survenir 6 heures après l'ingestion ou, de façon plus tardive, 10 jours après l'ingestion. Les premiers signes de la maladie peuvent être des vomissements et de la constipation ou de la diarrhée. Les principaux symptômes sont une vision floue ou double, les paupières tombantes, les pupilles non réactives ou fixes, de la difficulté à avaler, de la difficulté à parler, des troubles de l'élocution et la paralysie faciale ou la perte d'expression faciale.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir gratuitement, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

