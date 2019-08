Dynacor annonce son plan d'accroître sa production de 30 % au deuxième semestre de 2019





MONTRÉAL, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d'or Dynacor inc. (« Dynacor » ou la « Société ») (TSX:DNG) (OTC:DNGDF), un chef de file dans l'achat et le traitement de minerai au service des mineurs artisanaux et à petite échelle (ASM) du Pérou, annonce son nouveau plan pour les ASM visant à augmenter la production d'or à un taux annualisé de 88 000 à 92 000 onces. La Société prévoit produire de 44 000 à 46 000 onces d'or au deuxième semestre de 2019, une augmentation de 30 % par rapport au premier semestre.



Le plan s'articule autour de quatre grandes initiatives :

Le 2 mai 2019, Dynacor a signé une entente d'exploitation minière avec des ASM autorisant un groupe de mineurs locaux à mener des activités d'extraction souterraines sur le site de son projet d'exploration de Tumipampa. À ce jour, quinze nouveaux chargements de 544 tonnes à forte teneur (en moyenne 1,44 oz/t Au) ont été livrés à l'usine de traitement du minerai de la Société près de Chala, au Pérou.



Dynacor a entamé une collaboration avec un nouveau groupe d'ASM pour extraire du matériel minéralisé à une autre de ses concessions minières, dans le nord du Pérou. Ce deuxième groupe a effectué sa première livraison en juin 2019.



Actuellement, la Société est en voie de signer une entente avec de nouveaux groupes d'ASM pour ajouter quatre (4) nouvelles concessions minières aurifères à son portefeuille. Dynacor s'attend à une production importante dans ces nouvelles concessions d'ici le 31 décembre 2019.



Un autre groupe d'ASM situé près du projet d'exploration de Tumipampa négocie actuellement avec Dynacor pour augmenter la production dans la zone souterraine à forte teneur. Ce nouveau groupe prévoit entreprendre des activités dans une autre section des veines à forte teneur d'ici le 31 décembre 2019.

Le plan de Dynacor concernant les ASM s'est concrétisé dans les temps. En 2019, la Société a enregistré son meilleur mois de juin à ce jour avec des achats de minerai totalisant 8 500 tonnes. Sur la même lancée, la Société a battu son record mensuel en juillet 2019 pour l'achat de matériel minéralisé, avec l'acquisition d'un peu plus de 10 000 tonnes.

À PROPOS DE DYNACOR



Établie à Montréal, au Canada, Dynacor est une société payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'activités de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux et à petite échelle (ASM). Actuellement, elle réalise des projets de production et d'exploration au Pérou, où son équipe de direction a des dizaines d'années d'expérience et d'expertise. En 2018, Dynacor a produit 81 314 onces d'or, un record annuel représentant une augmentation de 1,8 % par rapport à 2017 (79 897 onces).

Dynacor produit de l'or responsable, d'un point de vue autant social qu'environnemental, grâce à son programme aurifère PX IMPACT. De plus en plus d'entreprises du secteur des bijoux de luxe, de l'horlogerie et des investissements appuient ce programme en payant une petite prime aux clients et aux partenaires stratégiques de la Société pour l'achat d'or certifié PX IMAPCT. Cette prime est directement injectée dans l'élaboration de projets de santé et d'éducation pour les communautés d'ASM.

Les titres de Dynacor sont négociés à la Bourse de Toronto sous le symbole DNG et négociés hors cote aux États-Unis sous le symbole DNGDF.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés ci-dessus constituent des énoncés prospectifs, qui sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de Dynacor ou de l'industrie et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs. Ces énoncés expriment les attentes actuelles de la direction quant aux événements et aux résultats d'exploitation futurs en date du présent communiqué.

Dynacor (TSX:DNG / OTC:DNGDF)

Site Internet : https://www.dynacor.com/fr/

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

Actions émises et en circulation : 39 060 705

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Dale Nejmeldeen

Directeur, Relations avec les actionnaires

Dynacor

Téléphone : (604) 492.0099

Courriel : nejmeldeen@dynacor.com

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 16:05 et diffusé par :