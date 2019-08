Le gouvernement du Canada investit dans les communautés LGBTQ2 de l'Ouest du Canada





EDMONTON, le 15 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide véritablement les membres de la communauté LGBTQ2 d'un océan à l'autre en investissant dans le renforcement et l'augmentation de la résilience des organismes, des réseaux et des infrastructures communautaires LGBTQ2.

L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre pour les questions LGBTQ2 et député d'Edmonton-Centre, ont annoncé aujourd'hui un financement de plus d'un million de dollars à trois organismes nationaux LGBTQ2 pour bâtir un Canada meilleur, plus diversifié et plus inclusif :

La coalition canadienne Rainbow Refugee recevra jusqu'à 150 000 $ pour appuyer davantage la collaboration entre les organisations de la société civile de réfugiés LGBTQ2 au Canada, pour développer l'expertise et établir les leçons apprises afin que les nouveaux arrivants LGBTQ2 se sentent en sécurité, puissent accéder aux ressources et trouver une communauté dans leurs nouveaux foyers;

recevra jusqu'à 150 000 $ pour appuyer davantage la collaboration entre les organisations de la société civile de réfugiés LGBTQ2 au Canada, pour développer l'expertise et établir les leçons apprises afin que les nouveaux arrivants LGBTQ2 se sentent en sécurité, puissent accéder aux ressources et trouver une communauté dans leurs nouveaux foyers; Enchanté : un réseau de centres 2SLGBTQ+ du Canada recevra jusqu'à 700 000 $ pour renforcer sa capacité organisationnelle afin d'entreprendre son incorporation et son expansion partout au Canada. Il organisera également son assemblée nationale fondatrice et lancera un programme de formation pour les directeurs exécutifs. De plus, Enchanté fournira des micro?subventions pour renforcer les centres LGBTQ2 à travers le Canada;

recevra jusqu'à 700 000 $ pour renforcer sa capacité organisationnelle afin d'entreprendre son incorporation et son expansion partout au Canada. Il organisera également son assemblée nationale fondatrice et lancera un programme de formation pour les directeurs exécutifs. De plus, fournira des micro?subventions pour renforcer les centres LGBTQ2 à travers le Canada; La 2 Spirits in Motion Foundation recevra jusqu'à 200 000 $ pour renforcer sa capacité organisationnelle et favoriser la création d'environnements sécuritaires et favorables aux personnes LGBTQ2 bispirituelles et autochtones au Canada, grâce à la production de connaissances en collaboration et à un rassemblement national bispirituel. Ce projet comprendra l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour l'expansion future et des micro?subventions pour appuyer les organismes bispirituels locaux et régionaux au Canada.

Ce financement fait partie de l'investissement historique de 20 millions de dollars prévu par le budget de 2019 pour soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes LGBTQ2 canadiens. Ces investissements aideront à répondre aux besoins particuliers de la communauté et aux lacunes dans les services aux personnes LGBTQ2 au Canada en favorisant la croissance des organismes communautaires LGBTQ2 dans l'ensemble du pays.

«?Nous avons tous droit à une vie digne, sûre et libre. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures importantes pour s'attaquer à la discrimination historique et actuelle contre des personnes LGBTQ2 de tout le Canada et pour célébrer et renforcer la diversité de notre pays. En finançant des organismes communautaires LGBTQ2, comme la coalition canadienne Rainbow Refugee, Enchanté et la 2 Spirits in Motion Foundation, nous prenons appui sur des dizaines d'années d'activités de défense des intérêts et nous participons à la création d'un avenir inclusif où tous - peu importe qui ils aiment ou comment ils s'identifient - ont des chances égales et équitables de réussir. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, mais les Canadiens LGBTQ2 continuent de faire face à d'importants défis, notamment des taux élevés d'idées suicidaires, de violence et de discrimination. Investir dans les organismes LGBTQ2 créera de nouvelles occasions d'améliorer la vie des personnes LGBTQ2 partout au Canada, et même pour tous les Canadiens.?»

Randy Boissonnault

Conseiller spécial auprès du premier ministre sur les questions LGBTQ2

Député, circonscription d'Edmonton-Centre

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'investir dans notre travail pour améliorer l'expérience et la vie des réfugiés LGBTQ qui arrivent au Canada. Les réfugiés queer et transgenres sont portés par l'espoir de sécurité et d'appartenance lorsqu'ils s'établissent au Canada, sachant que le Canada est un pays où leurs droits sont protégés, peu importe leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression sexuelle. Dans plus de 70 pays, les personnes queer et transgenres sont criminalisées et parfois soumises à la torture ou à une violence extrême. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à créer une approche pancanadienne de soutien aux réfugiés LGBTQ2 qui servira d'exemple de la façon dont le gouvernement et la société civile peuvent travailler ensemble pour favoriser un changement positif et productif. »

Sharalyn Jordan

Canadian Rainbow Coalition for Refuge

« Lorsque nous éliminons la discrimination et bâtissons des communautés inclusives pour les personnes 2SLGBTQ+, nous améliorons la santé mentale, créons des opportunités et sauvons des vies. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada reconnaisse la valeur et le potentiel de nos groupes et centres communautaires, et nous lui sommes reconnaissants pour cet investissement. Grâce à ce soutien financier, nous bâtirons un réseau d'organismes de soutien au service des personnes 2SLGBTQ+ dans chaque province et territoire. La force d'Enchanté, c'est que peu importe dans quelle ville, région ou localité vit une personne 2SLGBTQ+, elle pourra compter sur un organisme à proximité qui aura accès à nos ressources et à notre soutien. »

Mike Tutthill

Enchanté : un réseau de centres 2SLGBTQ+ du Canada

« Les bispirituels faisaient partie intégrante des communautés autochtones des générations avant l'arrivée des premiers colons en Amérique du Nord. Les lois et pratiques coloniales ont effacé et supprimé les valeurs, croyances et identités bispirituelles autochtones. Ce financement est un premier pas vers la réappropriation de ces identités et la création d'environnements sûrs et favorables pour les personnes bispirituelles et LGBTQ2 au sein des communautés autochtones et non autochtones du Canada. »

Keith McCrady

2 Spirits in Motion Foundation

Faits en bref

En décembre 2018, Condition féminine Canada a changé de nom pour devenir Femmes et Égalité des genres Canada. Son mandat élargi comprend la promotion de l'égalité en matière de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle.

En plus de l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2019 pour soutenir le renforcement des capacités et les activités communautaires des organismes LGBTQ2 canadiens, le gouvernement du Canada a aussi fait les investissements suivants :

Affaires mondiales Canada a annoncé un appui de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQ2 dans les pays en développement;



La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme prévoit des investissements importants dans les activités liées à la fierté gaie au Canada;



Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQ2 qui fuient la violence et la persécution au moyen du Rainbow Refugee Assistance Partnership ; and

; and

Patrimoine canadien a réservé deux millions de dollars sur deux ans dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour des événements LGBTQ2 et de la fierté gaie.

Femmes et Égalité des genres Canada

Renforcer la diversité et l'inclusion afin que tous puissent participer en tant que membres à part entière de la société canadienne est l'une des grandes priorités du gouvernement du Canada. L'engagement du gouvernement du Canada envers les personnes LGBTQ2 (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer et bispirituelles) constitue un élément clé de cette priorité. Le gouvernement fait la promotion de l'égalité des personnes LGBTQ2 au Canada; il protège leurs droits, remédie à la discrimination passée et combat la discrimination actuelle à leur égard.

En décembre 2018, Condition féminine Canada est devenu Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). Le mandat du nouveau ministère comprend la promotion de l'égalité des sexes, ainsi qu'en matière d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle. Donnant suite à ce mandat élargi, le gouvernement a créé le tout premier programme fédéral spécialement consacré à l'avancement de l'égalité en matière d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle et d'expression sexuelle. Le programme Égalité pour le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression sexuelle soutiendra financièrement les organismes LGBTQ2 par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. La création du Fonds est venue concrétiser les engagements pris dans le budget de 2019.

Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2

Le budget de 2019 a alloué un nouveau financement de 20 millions de dollars au renforcement des capacités des organismes LGBTQ2 canadiens et de leur travail communautaire au pays. Le soutien financier sera accordé aux organismes oeuvrant au sein des communautés LGBTQ2 dont les initiatives contribuent au renforcement de ces communautés et à la promotion de l'égalité des personnes LGBTQ2 au Canada.

Les fonds seront répartis sur trois exercices financiers, soit de 2019 à 2022. En 2019?2020, deux millions de dollars seront affectés à des initiatives ciblées visant la mise en place de l'infrastructure initiale de nouvelles organisations LGBTQ2 nationales et le développement de l'infrastructure d'organisations existantes. Les signataires d'un accord de financement à l'échelle nationale pourront alors contribuer au développement de la capacité des organismes locaux et régionaux en leur fournissant du financement, des outils et des services. Cette initiative aidera plusieurs organismes LGBTQ2 à se préparer, et notamment à devenir des organismes légalement constitués, en vue de pouvoir répondre à un futur appel de propositions. Le financement aidera également les organisations nationales et les organismes locaux à collaborer dans la lutte contre les inégalités.

Les organismes ayant pour mandat de promouvoir l'égalité en matière d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle ou d'expression sexuelle peuvent présenter une demande au Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Sont également admissibles les organismes qui soutiennent principalement ou exclusivement certains groupes de personnes LGBTQ2 (les femmes LGBTQ2, la communauté transgenre ou les hommes gais, par exemple) ou qui se concentrent sur les personnes LGBTQ2 à l'intersection d'autres facteurs identitaires.

Canadian Rainbow Coalition for Refuge

Titre du projet : Coalition arc-en-ciel canadienne pour les réfugiés : une communauté de pratique avec les réfugiés LGBTQ2

Montant du financement : jusqu'à 150 000 $

La Canadian Rainbow Coalition for Refuge (CR4R) renforcera sa capacité et favorisera la production collaborative de connaissances ainsi que la mobilisation au sein de son réseau national d'organismes LGBTQ2 de la société civile axés sur les réfugiés, afin d'offrir aux nouveaux arrivants LGBTQ2 un cadre sécuritaire, des soins et des ressources qui favoriseront leur résilience, des possibilités de gagner leur vie et des occasions de participation citoyenne. La capacité organisationnelle de la coalition sera renforcée grâce à l'élaboration d'une structure de gouvernance de la CR4R et à son expansion suivant un modèle de communauté de pratique après une évaluation des besoins (centres régionaux et réseau national).

La RC4R regroupe des organismes de la société civile axés sur les réfugiés LGBTQ2, qui aident et défendent les personnes déplacées par la persécution en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité sexuelle ou leur expression sexuelle à se prévaloir de la protection des réfugiés et à s'établir dans des communautés qui les soutiennent au Canada.

Enchanté : un réseau de centres 2SLGBTQ+ du Canada

Titre du projet : Renforcer la capacité d'Enchanté : un réseau de centres 2SLGBTQ+ du Canada

Montant du financement : jusqu'à 700 000 $

Enchanté renforcera sa capacité organisationnelle en vue de sa constitution en personne morale et de son expansion d'un océan à l'autre. Le réseau élaborera et mettra en oeuvre une stratégie de communication moderne et organisera sa réunion nationale fondatrice. En outre, Enchanté versera de microsubventions pour aider au renforcement de centres LGBTQ2 à la grandeur du pays.

Fondé en 2018, Enchanté est un réseau national sans but lucratif d'organismes LGBTQ2 offrant des services communautaires et du soutien aux populations LGBTQ2 dans les collectivités du Canada. Le réseau a pour but d'élaborer et de partager des programmes, des ressources et des connaissances à l'appui de la capacité et de la viabilité de groupes des communautés de sexualité ou de genre alternatif, de même que des groupes de personnes bispirituelles.

2 Spirits in Motion Foundation

Titre du projet : Renforcer la capacité de la Fondation 2 Spirits in Motion

Montant du financement : jusqu'à 200 000 $

La Fondation 2 Spirits in Motion accroîtra sa capacité de défense des droits et étendra ses services en favorisant la production collaborative et la diffusion de connaissances entre personnes et organismes autochtones LGBTQ2 et bispirituels. Une rencontre nationale bispirituelle permettra de déterminer les priorités et les résultats souhaités à des fins de planification future des politiques. Avec le temps, cela mènera à la création d'un environnement sécuritaire et bienveillant pour les personnes bispirituelles du Canada. La fondation élaborera un plan stratégique pour sa structure interne et versera de microsubventions en appui au renforcement des organismes bispirituels locaux et régionaux au Canada.

Constituée en société en 2018, la Fondation 2 Spirits in Motion est un groupe national sans but lucratif de réflexion et de défense des droits, qui offre des services de défense, d'éducation et de formation sur les enjeux des personnes bispirituelles, et qui vise à créer et à favoriser un environnement social sûr et positif pour cette population au Canada.

