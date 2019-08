Développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales - Québec accorde une aide financière de 385 000 $ à la Ferme piscicole des Bobines





QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'attribution d'une aide financière de 385 000 $ à la Ferme piscicole des Bobines. Cette somme provient du Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, dont l'objectif est d'améliorer la productivité et la compétitivité du secteur dans une perspective de développement durable.

Ce projet financé à hauteur de 42,3 % par le gouvernement du Québec vise l'acquisition de technologies propres, c'est-à-dire le recours à des pratiques innovantes permettant de réduire l'impact des activités piscicoles sur l'environnement. Grâce à cet investissement, l'entreprise pourra aménager et expérimenter un système de traitement évolué des effluents d'élevage. Une fois l'efficacité du système éprouvée, l'entreprise pourra recourir aux technologies de recirculation de l'eau et augmenter son niveau de production tout en réduisant ses rejets de phosphore.

Citation

« Ce projet vise à démontrer qu'il est possible d'augmenter l'offre piscicole québécoise dans le respect des différentes mesures gouvernementales mises en oeuvre pour assurer la protection de l'eau et des écosystèmes aquatiques. Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative innovante qui permettra d'accroître l'offre de produits aquatiques du Québec dans une perspective de développement durable. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

La production piscicole québécoise atteignait 1 146 tonnes métriques en 2017 et représentait des ventes de 9,4 millions de dollars. Environ 60 % de cette production était destinée au marché de l'ensemencement, tandis que le reste allait au marché de la table.

Le Plan d'action ministériel 2018-2025 pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec vise à doubler le niveau de production actuel d'ici la fin de la période.

En favorisant l'usage de pratiques écoresponsables, le projet contribue à l'atteinte de certains objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde.

. Le gouvernement du Canada contribue financièrement au projet pour un montant de 303 750 $ dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture.

Liens connexes

