1 000 000 $ - Saguenay-Lac-Saint-Jean : le gros lot de l'Extra pour de futurs mariés





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Paméla Fradette et Michael Lapointe, un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont remporté 1 000 000 $ au tirage de l'Extra du 2 août. Ces tourtereaux vivent toute une gamme d'émotions depuis la découverte de leur gain, et ce n'est pas terminé puisqu'ils comptent se marier!

C'est aujourd'hui que le couple nouvellement millionnaire a célébré sa chance lors d'un événement festif à l'Hôtel Chicoutimi, en compagnie de nombreux proches et de médias. Le détaillant ayant vendu le billet était également présent.

En bref

Loterie : Extra

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 2 août 2019

Lieu de résidence des gagnants : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Détaillant vendeur : L'Intermarché (35, boulevard Martel, Falardeau )

) Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : bureau de Loto-Québec à Québec

Faits saillants

Paméla et Michael achètent des billets de loterie avec l'Extra de façon hebdomadaire.

Paméla a eu l'idée de vérifier son billet après avoir vu dans les médias l'avis de recherche de Loto-Québec concernant une personne gagnante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le tirage du gros lot de l'Extra du 2 août.

Elle a découvert le gain à l'aide de l'application mobile Loteries de Loto-Québec.

La réaction de la jeune gagnante a été vive : « Je capotais! » a-t-elle mentionné. Elle a immédiatement contacté son conjoint afin de lui annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'elle lui a dit : « On gagne 1 000 000 $ », Michael n'arrivait pas à y croire.

Les gagnants comptent profiter de ce million pour, entre autres, rénover leur maison et se marier!

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 13 août 2019, Loto-Québec a versé 55 lots de 1?000?000 $ ou plus et fait 57 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

