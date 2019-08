Le gouvernement du Canada investit dans l'essor et la prospérité des petites et moyennes entreprises





Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada annonce le plus important investissement de son histoire dans une entreprise canadienne

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Le Canada est un pays d'innovateurs. La curiosité, le courage, la créativité et un esprit de collaboration sont à l'origine des innombrables innovations et technologies qui facilitent notre vie au quotidien et permettent à notre pays de progresser. Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent prendre de l'expansion, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées.

Iain Stewart, président du CNRC, a annoncé aujourd'hui la signature du plus ambitieux accord de contribution avec une entreprise canadienne dans l'histoire du PARI CNRC. En effet, Ross Video Limited recevra jusqu'à cinq millions de dollars pour financer des travaux de R-D qui moderniseront la technologie utilisée dans les vidéos diffusées auprès de milliards de personnes autour du globe au quotidien.

Cette aide aux entreprises canadiennes qui innovent marquera l'histoire du PARI CNRC. Elle a été rendue possible grâce à la hausse du financement du programme de l'ordre de 700 millions de dollars sur 5 ans annoncée dans le budget fédéral de 2018. Les fonds octroyés au PARI CNRC forment un élément crucial du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement.

Citations

«?Notre gouvernement investit dans les petites et moyennes entreprises canadiennes, car nous croyons fermement qu'en agissant ainsi, nous les aidons à développer leurs innovations et à se tailler une place sur les marchés internationaux tout en contribuant à la création d'emplois et à la prospérité ici même au Canada. L'annonce d'aujourd'hui prouve que notre gouvernement est déterminé à appuyer les entreprises novatrices afin qu'elles connaissent la réussite et la prospérité.?»

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

«?Le PARI CNRC aide les petites et moyennes entreprises du pays à réussir et à prendre leur essor en leur prodiguant des conseils adaptés en affaires et en technologie, ainsi qu'en les aidant financièrement pour qu'elles se lancent dans des projets de recherche-développement. L'accord de contribution que nous venons de signer représente l'investissement le plus important jamais effectué par le PARI CNRC dans une entreprise canadienne. Il aidera Ross Video Limited à poursuivre sa croissance et à devenir un chef de file mondial dans le domaine des solutions de vidéodiffusion.?»

Iain Stewart

Président, Conseil national de recherches du Canada

«?Ross Video est honoré de pouvoir bénéficier d'un tel appui, qui permettra à l'entreprise de demeurer à la fine pointe de la technologie de vidéodiffusion en direct. Ross Video crée des emplois depuis longtemps au Canada et exporte au-delà de 95 pour cent de ses produits, ce qui engendre des revenus appréciables pour l'économie nationale. Cette contribution du PARI CNRC nous permettra de mettre au point une technologie d'avant-garde avec laquelle nous multiplierons nos débouchés dans le monde, ce qui se traduira par une hausse du nombre d'emplois au Canada, notamment dans notre usine de fabrication située en région rurale, en Ontario.?»

David Ross

Chef de la direction, Ross Video Limited

Les faits en bref

Grâce aux fonds supplémentaires qui lui ont été octroyés avec le dépôt du budget fédéral de 2018, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada est maintenant en mesure de financer des projets de recherche-développement en entreprise dont la valeur peut atteindre un nouveau seuil maximal de 10 millions de dollars, seuil autrefois fixé à 1 million de dollars.

est maintenant en mesure de financer des projets de recherche-développement en entreprise dont la valeur peut atteindre un nouveau seuil maximal de 10 millions de dollars, seuil autrefois fixé à 1 million de dollars. En 2018-2019, 31 entreprises des quatre coins du pays ont profité du soutien financier du PARI CNRC pour des projets dont la valeur dépassait le million de dollars, grâce au nouveau plafond établi.

Depuis 2015, le PARI CNRC a investi dans plus de 12?000 petites et moyennes entreprises et soutenu au-delà de 54?000 emplois.

Appuyé par un réseau de conseillers en technologie industrielle et d'employés chevronnés disséminés un peu partout au pays, le PARI CNRC propose des fonds et une vaste gamme de services consultatifs aux entreprises qui innovent dans tous les secteurs, afin de les aider à connaître le succès.

Liens connexes

Restez branchés



Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISED_CA , Facebook : CanadianInnovation , Instagram : @CDNinnovation et LinkedIn

Suivez le Conseil national de recherches du Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @nrc_cnrc , Instagram : @nrc_cnrc et LinkedIn .

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 13:30 et diffusé par :