Les célébrations des 100 ans du CN arrivent à St. John's

ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de son 100e anniversaire, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer que la tournée CN100 sera à St. John's le 15 août 2019. Le CN a une longue et riche histoire à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'à St. John's et est fier de les inclure dans sa tournée.



C'est le 6 juin 1919 que le CN a été créé en vertu d'une loi du Parlement canadien. Depuis, il joue un rôle indéfectible dans l'économie et la prospérité du Canada. De société d'État pendant les 75 premières années de son existence jusqu'à sa privatisation en 1995, le CN est devenu le seul réseau ferroviaire couvrant toute l'Amérique du Nord, de l'est à l'ouest du Canada et jusqu'au golfe du Mexique. Tout au long de ces 100 ans, le CN s'est mis au service de l'économie canadienne : d'abord, en contribuant à bâtir le pays et ensuite, en transportant des marchandises dont la valeur s'établit maintenant à plus de 250 G$ annuellement. Entre 1898 et 1988, le CN a exploité des trains à Terre-Neuve. Aujourd'hui, le CN dessert toujours un bon nombre de clients de l'Intermodal grâce à sa division de camionnage, CNTL; de plus, quelques milliers de ses retraités habitent Terre-Neuve.

Dans le cadre des festivités, le CN sera l'hôte d'un souper qui réunira des retraités et des partenaires du CN au centre The Rooms de St. John's le 15 août.

Le CN a également annoncé un don de 50 000 $ au Health Sciences Centre, ainsi que le don de 100 arbres matures pour l'aménagement d'une forêt patrimoniale à Ayre Athletic Grounds durant l'automne 2019.

« Je suis heureux d'annoncer le don d'une forêt urbaine à St. John's », a indiqué Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN. « Le CN est fier du soutien qu'il a apporté au fil des ans à des organismes sans but lucratif ainsi qu'à de nombreuses causes et initiatives, et il croit à la mise en oeuvre de changements durables dans les collectivités où il exerce ses activités et où il dessert ses clients. Ce don est une manifestation de l'engagement continu du CN envers St. John's et la province de Terre-Neuve-et-Labrador. »

« Le CN répond depuis longtemps aux besoins des gens en matière de transport, et il en va de même pour la Health Care Foundation en ce qui concerne les besoins en soins de santé », a déclaré Paul Snow, président et chef de la direction de la Health Care Foundation. « Nous sommes reconnaissants au CN d'avoir choisi de célébrer ses 100 ans dans le secteur du transport en nous aidant à faire avancer notre cause. Cette importante contribution nous permettra de rénover les chambres de naissance au Health Sciences Centre et fera en sorte que les nouvelles mamans et leurs médecins auront tout ce dont ils ont besoin pour accueillir la prochaine génération de Terre-Neuviens heureux et en santé. Nous remercions le CN de ce merveilleux cadeau qui aura une incidence immédiate sur la qualité des soins donnés aux familles d'ici. »

« Les cheminots de Terre-Neuve ont aidé à bâtir le CN et nous sommes très heureux que la tournée CN100 s'arrête à St. John's », a commenté Wayne Greenland, président de l'Association des retraités du CN de Terre-Neuve-et-Labrador. « Le don et l'événement lui-même sont un rappel important de notre apport au pays et au chemin de fer. »

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

