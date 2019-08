L'horaire hivernal de Sunwing ne comptera pas de Boeing 737 MAX 8





MONTRÉAL, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a annoncé aujourd'hui que son service de vols hivernaux ne comptera pas d'appareils Boeing 737 MAX 8. Le nouvel horaire débutera le 5 novembre 2019 et se terminera à la mi-mai 2020. Alors que cette décision a été provoquée par la suspension internationale toujours en vigueur des appareils Boeing 737 MAX 8, pour l'entreprise, il s'agissait aussi d'assurer une excellente expérience aux clients, tout en les rassurant durant la planification de leurs vacances hivernales.



Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing a commenté la nouvelle : « La suspension internationale des appareils Boeing 737 MAX 8 nous a causé des problèmes opérationnels durant l'été, alors que nous n'étions pas en mesure à l'intérieur de notre flotte de remplacer ce type d'appareil. Afin de préserver les plans de vacances de nos clients, il était nécessaire pour nous d'exploiter des transporteurs de tierces parties ainsi que d'effectuer des changements d'horaires et d'annuler plus de 3 000 vols. Nous savons que les options qui ont été offertes à nos clients afin qu'ils puissent tout de même partir en voyage ont pu causer des inconvénients et nous sommes très reconnaissants de la compréhension et la flexibilité qu'ont démontrées nos partenaires agents de voyages et nos clients durant cette période.

Le fait de revoir de manière proactive notre horaire hivernal assurera une flotte entièrement composée d'appareils Boeing 737-800s, dotés des habituelles queues orange de Sunwing. Cela nous permettra d'offrir aux clients la valeur exceptionnelle et le service en vol primé auxquels ils sont habitués. Ces changements ont pour but de permettre à nos clients de réserver leurs vacances ou leur mariage à destination en toute tranquillité, et ce, en profitant de nos meilleures aubaines et primes Réservez tôt. »

Tous les changements d'horaires requis ont déjà été effectués et sont affichés sur le site web du voyagiste ainsi que dans son système de réservation, et ce, jusqu'à la mi-mai 2020. Si jamais il a une reprise de service des appareils Boeing 737 MAX 8 durant l'hiver, nous réévaluerons leur place dans notre flotte à ce moment-là. Tous les clients touchés par ces changements ont été avisés soit directement ou par leur agent de voyages, selon la manière dont leur réservation avait été confirmée.

Sunwing aimerait une fois de plus remercier ses clients et ses partenaires agents de voyages de leur fidélité et leur patience durant ces changements. De plus, le voyagiste aimerait déclarer son engagement envers ses clients ainsi que son désir de leur offrir des vacances de rêve.

