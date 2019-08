Les TUAC Canada publient un nouveau guide qui aide les consommateurs à acheter des aliments fabriqués par des syndiqué(e)s canadiens





TORONTO, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des travailleurs de l'alimentation, les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada), a publié un nouveau guide qui aide les consommateurs et consommatrices à acheter des aliments canadiens de grande qualité en faisant leurs courses à leur épicerie locale.



Appelé « Les bons produits alimentaires canadiens », le guide présente des douzaines de délicieux produits alimentaires qui sont fièrement fabriqués et vendus par les membres des TUAC Canada à travers le pays. Il y a, par exemple, les boissons gazeuses Coca-Cola, Pepsi et Schweppes, les ailes de poulet Pinty's, les thés Four O'Clock et les fromages OKA, parmi bien d'autres produits.

Ce guide facile à utiliser est organisé par catégorie d'aliments et contient des liens directs vers les produits en question pour aider les consommateurs à en apprendre davantage sur les aliments fabriqués par les membres des TUAC.

« En vous procurant des produits fabriqués par les membres des TUAC, vous avez l'assurance d'acheter des produits alimentaires sains et de première qualité, confectionnés ici même au Canada », déclare Paul Meinema, président national des TUAC Canada. « L'achat de produits de fabrication syndicale fait aussi en sorte que vous soutenez de bons emplois syndiqués, ce qui aide à renforcer nos collectivités », ajoute le leader des TUAC Canada.

Les consommateurs et consommatrices peuvent accéder au guide « Les bons produits alimentaires canadiens » en cliquant ici.

En tant que porte-parole des travailleurs de l'alimentation au Canada, les TUAC représentent des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses des secteurs de la vente au détail, de la fabrication et de la transformation des aliments, ainsi que du secteur agricole. Les membres des TUAC Canada nourrissent le pays et se trouvent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire, allant des champs des agriculteurs, aux usines de transformation, jusqu'aux épiceries partout au pays. Pour en savoir plus sur la présence des TUAC dans l'industrie alimentaire canadienne, consultez notre dernier rapport annuel (PDF).

Les TUAC Canada représentent plus de 250 000 syndiqués à travers le pays qui travaillent dans les secteurs de la vente au détail et de la transformation des aliments, du transport, de la santé, de la logistique, de l'entreposage, de l'agriculture, de l'accueil, de la fabrication, de la sécurité et des services professionnels. Les TUAC Canada constituent l'organisation la plus novatrice au pays qui se consacre à l'équité en milieu de travail et dans les collectivités. Les membres des TUAC Canada sont vos voisins qui travaillent dans les épiceries, les hôtels, les agences de location de voitures, les établissements de soins infirmiers, les restaurants, les usines de transformation alimentaire et des milliers d'autres endroits au pays. Pour en savoir plus sur les TUAC et leurs initiatives novatrices, visitez le site www.tuac.ca

RENSEIGNEMENTS :

Roxane Larouche

Représentante nationale aux communications

Bureau québécois des TUAC Canada

Bureau : 514 326-8822, poste 4204

Cellulaire : 514 233-5540

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 12:30 et diffusé par :