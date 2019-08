Avis aux médias - Canopy Growth fait un don de 100 000 $ à Forests Ontario afin de contribuer à planter des millions d'arbres

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest,...

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de même que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, ont annoncé aujourd'hui une hausse historique du...