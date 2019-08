Invitation aux médias - Briefing technique concernant l'origine de la mortalité de poissons dans les rivières du Lièvre et des Outaouais

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Nova-Centre, Sean Fraser, étaient à Tangier, en Nouvelle-Écosse, pour rencontrer des pêcheurs et d'autres Néo-Écossais...

Les médias sont invités à un briefing technique où le sous-ministre adjoint au contrôle environnemental et à la sécurité des barrages du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Michel Rousseau, fera le point...

Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'une contribution de plus de 1,4 million de dollars au Centre de...

Le comité exécutif a accordé hier un contrat à l'entreprise SUEZ Canada Waste Services inc. pour les services de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien d'un centre de traitement des matières organiques (CTMO) par biométhanisation....