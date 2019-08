PODS® enregistre quatre millions de livraisons par conteneur et un million de déménagements longue distance





-- Du déménagement au stockage, PODS, leader du secteur, franchit deux nouveaux jalons de taille --

CLEARWATER, Floride, 15 août 2019 /CNW/ - PODS Enterprises, LLC a annoncé aujourd'hui avoir franchi deux jalons historiques -- des jalons à célébrer -- en livrant son quatre millionième conteneur PODS et en effectuant son millionième déménagement long-courrier, respectivement.

Conscient d'un besoin émergent impérieux, celui de voir apporter le stockage directement au client, le fondateur de PODS, Pete Warhurst, a conçu et construit, dès 1998, le premier prototype de conteneur portable. Presque 21 ans après, la société s'est considérablement développée, tant en termes d'innovation produit qu'en termes d'empreinte géographique. Aujourd'hui, les conteneurs portables PODS emblématiques se comptent des clients résidentiels et commerciaux dans 46 États américains, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

John B. Koch, président et chef de la direction de POD, se réjouit en déclarant : « Nous traversons en ce moment une période enthousiasmante alors que notre société fête non pas une mais deux réalisations marquantes. Nous avons senti, il y a plus de vingt ans, la nécessité d'apporter au secteur du déménagement et du stockage flexibilité, praticité et efficacité. Depuis, et après quatre millions de livraisons, celles de conteneurs portables, et un million de déménagements longue distance, PODS a sans aucun doute redéfini les attentes et, mieux encore, est devenue une solution de choix pour les résidents qui se réinstallent localement, ailleurs dans le pays et à l'étranger. »

Une série d'investissements ont contribué à la croissance vigoureuse de PODS. En 2018, la société a commémoré l'ouverture de son centre de vente et de service à Reno, au Nevada, desservant la côte ouest, et l'expansion de son établissement d'origine à Clearwater, en Floride, au service de la côte est. Sur fond de cette célébration, PODS a aussi grandement développé sa flotte qui comprend aujourd'hui ses conteneurs révolutionnaires Generation 6 et son millième PODZILLA®, une machine de levage de conteneurs à niveau, une innovation PODS.

L'annonce par PODS de ses deux jalons historiques, à savoir sa quatre millionième livraison de conteneurs et son million de déménagements longue distance, fait suite à deux événements tout aussi marquants : la célébration du 20e anniversaire de la société et la consécration par Newsweek pour son engagement à offrir un service à la clientèle sans précédent. En effet, à l'issue d'un sondage auprès de plus de 20 000 consommateurs, le magazine a classé PODS au premier rang des entreprises de déménagement dans son palmarès des meilleurs services à la clientèle 2019 (America's Best Customer Service) des États-Unis.

Pour en savoir plus sur les solutions PODS, déménagement et stockage, ou encore, pour trouver un emplacement stockage dans votre localité, consultez PODS en ligne.

À propos de PODS Enterprises, LLC

PODS offre le déménagement et le stockage, solutions adaptées, comme vous en avez besoin, le temps, l'espace et le contrôle étant illimités. En 1998, lorsque PODS a innové en lançant le stockage portable, la société a présenté au monde un tout nouveau moyen de déménagement et de stockage caractérisé par la flexibilité. Aujourd'hui, important chef de file du secteur, PODS offre des services résidentiels et commerciaux dans 46 États américains, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. À ce jour, PODS, qui compte plus de 220 000 conteneurs PODS en service, à l'échelle de son réseau, a effectué plus d'un million de déménagements longue distance et quatre millions de premières livraisons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.PODS.com.

