Près de 125 000 dollars pour soutenir la croissance de deux entreprises manufacturières du Centre-du-Québec





Le gouvernement du Canada appuie les projets de Pro-Innov et Trépanfils

PLESSISVILLE, QC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Pro-Innov et Trépanfils ont pu réaliser diverses activités en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 124 419 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à une aide financière de 37 675 $, l'entreprise 9329-4767 Québec inc. (Pro-Innov) a pu développer un produit unique et innovant, soit un modèle réduit d'un récolteur destiné aux producteurs maraîchers de camerise. OEuvrant dans un marché de niche ? la fabrication d'équipements dédiés à l'agriculture ? l'entreprise peut ainsi élargir son offre de produit et desservir un nouveau segment de marché. L'entreprise Trépanfils (1997) inc., pour sa part, a pu compter sur une aide financière de 86 744 $ pour accroître sa productivité grâce à l'acquisition d'équipement de production numérique. La PME manufacturière est ainsi mieux outillée pour répondre à la demande croissance et aux exigences de ses clients du domaine militaire.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs représente des investissements totaux de plus de 400 000 $ dans la région du Centre-du-Québec et plus spécifiquement dans la MRC de L'Érable.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces projets contribueront à la vitalité économique de la MRC de L'Érable et du Centre-du-Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'offrir un meilleur soutien aux entreprises qui investissent pour améliorer leur productivité afin d'assurer leur croissance et celle de l'économie du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

