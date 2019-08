La communauté de recherche canadienne est mieux appuyée et plus diversifiée que jamais





La ministre des Sciences et des Sports et le ministre des Finances font le point sur les réalisations du gouvernement à l'égard des sciences

TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Les sciences et la recherche sont la clé de voûte des découvertes et des innovations qui améliorent la vie de l'ensemble de la population canadienne. Les progrès en médecine, les technologies en informatique quantique et les pratiques agricoles innovatrices : rien de cela ne serait possible sans l'esprit créateur de nos chercheurs talentueux. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a fourni un soutien inédit aux chercheurs et les a dotés des outils dont ils ont besoin pour réussir.

La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, et le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, se sont rendus aujourd'hui à l'Université Ryerson pour annoncer le lancement d'un programme pilote sur l'équité, la diversité et l'inclusion et pour faire le point sur les investissements sans précédent de 10 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans les sciences et la recherche au cours des quatre dernières années. Ces investissements comprennent :

une augmentation de 25 % du financement des conseils subventionnaires fédéraux;

l'octroi de plus de 420 000 subventions à des dizaines de milliers de chercheurs et d'étudiants;

la prolongation du congé parental de six à douze mois, afin que les chercheurs n'aient pas à choisir entre leur carrière et leur famille;

la création annuelle de 500 bourses d'études pour les étudiants à la maîtrise et de 167 bourses d'études doctorales de trois ans;

l'octroi à la Fondation canadienne pour l'innovation de 763 millions de dollars sur cinq ans, puis de 462 millions de dollars par année par la suite; ce financement stable, prévisible et à long terme permettra de doter les chercheurs de laboratoires et d'équipement à la fine pointe.

La ministre Duncan a discuté de la Vision scientifique du Canada ainsi que des mesures prises par le gouvernement du Canada pour accroître la collaboration scientifique à l'échelle mondiale, pour donner à la prochaine génération de brillants scientifiques et chercheurs les moyens de réussir, et pour favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes à l'échelle de l'administration fédérale tout en préconisant les principes d'équité, de diversité et d'inclusion en matière de recherche.

La ministre a également annoncé que l'Université Ryerson était l'un des 17 établissements postsecondaires retenus pour participer au nouveau programme pilote Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada. À compter de septembre, ce groupe d'établissements jouera un rôle phare afin d'accroître la diversité au sein des établissements postsecondaires au pays.

Le recteur de l'Université Ryerson, M. Mohamed Lachemi, et la ministre Duncan ont signé la charte Dimensions. Ce faisant, l'Université s'engage à adopter les principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans le cadre de ses politiques, pratiques et plans d'action, ainsi qu'au sein de sa culture organisationnelle.

« Notre gouvernement travaille fort pour redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans les sciences et la recherche afin d'améliorer la vie des Canadiens, d'assainir l'environnement et de renforcer les collectivités et l'économie. Au-delà de ces investissements, nous apportons des changements globaux à la culture des milieux des sciences et de la recherche tout en incorporant les valeurs canadiennes que sont l'équité, la diversité et l'inclusion pour que la communauté de recherche soit un meilleur reflet de la société actuelle. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les scientifiques et les chercheurs canadiens réalisent des percées qui améliorent la vie de tous les citoyens, qu'il s'agisse de meilleures solutions énergétiques pour nos maisons ou de découvertes comme l'insuline ou d'inventions comme le stimulateur cardiaque qui sauvent des vies. Les sciences et la recherche entraînent également la création de centaines de milliers d'emplois au pays. Les investissements dans les sciences sont synonymes de collectivités plus saines et durables, de nouveaux emplois et d'un avenir plus prospère pour le Canada et le monde entier. »

- Le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau

En décembre 2018, dans le cadre de la nouvelle approche du Canada en matière de sciences, le gouvernement a lancé le fonds Nouvelles frontières en recherche. Ce fonds représente un virage fondamental dans l'approche de financement de la recherche et de soutien à la collaboration entre partenaires non traditionnels. Il finance la recherche interdisciplinaire et internationale qui présente des risques élevés et qui nécessite des résultats rapides. En mai 2019, 157 chercheurs en début de carrière ont obtenu des subventions de recherche exploratoire et de collaboration qui transcendent les silos disciplinaires. Par exemple, des ingénieurs biomédicaux travaillent de pair avec des spécialistes en sciences sociales pour mettre au point des solutions entièrement nouvelles au profit des patients canadiens.

en matière de sciences, le gouvernement a lancé le fonds Nouvelles frontières en recherche. Ce fonds représente un virage fondamental dans l'approche de financement de la recherche et de soutien à la collaboration entre partenaires non traditionnels. Il finance la recherche interdisciplinaire et internationale qui présente des risques élevés et qui nécessite des résultats rapides. En mai 2019, 157 chercheurs en début de carrière ont obtenu des subventions de recherche exploratoire et de collaboration qui transcendent les silos disciplinaires. Par exemple, des ingénieurs biomédicaux travaillent de pair avec des spécialistes en sciences sociales pour mettre au point des solutions entièrement nouvelles au profit des patients canadiens. Le plus récent groupe de titulaires de chaire de recherche du Canada est le plus diversifié de tous les temps : 47 % des nouveaux titulaires sont des femmes; 28 %, des membres d'une minorité visible; 5 %, des personnes handicapées; et 5 %, des Autochtones.

est le plus diversifié de tous les temps : 47 % des nouveaux titulaires sont des femmes; 28 %, des membres d'une minorité visible; 5 %, des personnes handicapées; et 5 %, des Autochtones. Vingt-cinq chaires de recherche Canada 150 ont été octroyées récemment; 60 % des titulaires sont des femmes.

150 ont été octroyées récemment; 60 % des titulaires sont des femmes. Plus de 90 établissements ont adhéré jusqu'à présent à la charte Dimensions. Ces établissements se sont ainsi engagés à tenir compte des principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans leurs politiques, pratiques et plans d'action, ainsi que dans leur culture organisationnelle.

Le programme pilote Dimensions : équité, diversité et inclusion s'inspire de la charte Athena SWAN (anglais) du Royaume-Uni et est appuyé par les trois conseils subventionnaires fédéraux de la recherche : le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada , les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada .

