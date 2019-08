Chubb étend sa protection contre les dégâts d'eau aux clients de l'assurance habitation pour particuliers au Canada





TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Chubb a lancé sa Garantie des dommages causés par les eaux de surface auprès des clients canadiens de l'assurance habitation. Cette nouvelle solution de gestion des risques de dégât d'eau bonifiée et élargie se veut un complément à la protection actuellement offerte aux titulaires d'une assurance habitation Chef-d'oeuvre?? de Chubb. Elle vient compléter les garanties contre les dégâts d'eau, par exemple les refoulements d'égouts, déjà offertes dans la police de base.

« Nous croyons qu'il est important d'offrir aux clients de Chubb la possibilité de protéger davantage leur demeure en souscrivant une protection bonifiée contre les dégâts d'eau », indique Paul Johnstone, vice-président principal du Service des risques des particuliers de Chubb au Canada. « Comme toujours, nous souhaitons avant tout les aider à prévenir les dégâts d'eau, dans la mesure du possible. Mais en cas de sinistre, notre priorité est de faire le nécessaire pour que les clients de Chubb puissent retrouver leur vie et leur foyer dès que possible. »

Les avantages de la Garantie des dommages causés par les eaux de surface de Chubb incluent :

Couverture élargie : Les clients admissibles à cette garantie bénéficieront désormais d'une protection additionnelle contre les sinistres causés par l'eau douce par diverses situations, comme le débordement d'étendues d'eau continentales naturelles ou artificielles, les coulées de boue et l'affaissement des sols sur les berges d'une étendue d'eau.

Protection accrue : La Garantie des dommages causés par les eaux de surface couvre non seulement la valeur à neuf de l'habitation, mais aussi la restauration des finitions personnalisées et des conceptions incorporées, comme les travaux de menuiseries sur-mesure et les électroménagers haut de gamme, et le rachat des biens (télévision, système de cinéma maison, table de billard, équipement d'entraînement, etc.).

Tranquillité d'esprit : Cette garantie offrira le même service aux réclamations légendaire auquel les clients de Chubb ont été habitués avec leur police d'assurance Chef-d'oeuvre. Si des clients ne peuvent rester chez eux au cours des travaux ou de la reconstruction de leur maison, Chubb veillera à ce que leurs frais de subsistance additionnels soient couverts. De cette manière, ils pourront se procurer un lieu de résidence temporaire pendant que leur maison est restaurée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'assurance des particuliers de Chubb, visitez le chubb.com/ca-fr.

À propos de Chubb

Chubb est le plus important groupe d'assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que souscripteurs, nous évaluons, gérons et assumons les risques avec perspicacité et rigueur. Nous réglons les dossiers et indemnisons les clients équitablement et rapidement. Nous sommes également réputés pour notre large éventail de produits et services, notre vaste capacité de distribution, notre stabilité financière exceptionnelle, en plus de notre présence locale à travers le monde. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est incluse dans l'indice S&P 500. Les bureaux de direction de Chubb se trouvent à Zurich, New York, Londres, Paris et ailleurs. À l'échelle mondiale, la société compte plus de 30 000 employés. D'autres renseignements sont accessibles au chubb.com/ca-fr.

Chubb du Canada Compagnie d'Assurance a des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver et offre ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance agréés partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le chubb.com/ca-fr.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/448252/321965LOGO_Logo_Logo.jpg

SOURCE Chubb

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 11:15 et diffusé par :