Avis aux médias - La gouverneure générale participera à la cérémonie de reconsécration du Cénotaphe de Kandahar





OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à la reconsécration du Cénotaphe de Kandahar, installé dans la Salle commémorative de l'Afghanistan au Quartier général de la Défense nationale (Carling) à Ottawa, le samedi 17 août 2019, à 11 h. La cérémonie rendra hommage aux sacrifices des Canadiens qui ont perdu la vie en Afghanistan.

La cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook des Forces armées canadiennes à https://www.facebook.com/ForcesCanada/ .

Un bref historique du Cénotaphe de Kandahar

L'inauguration de la première version du Cénotaphe a eu lieu en novembre 2003 à l'occasion du jour du Souvenir, au Camp Julien, le campement des Forces armées canadiennes à Kaboul, en Afghanistan.

Le Cénotaphe a été conçu au départ par le capitaine Sean McDowell, un sapeur de combat, pour rendre hommage aux six premiers militaires canadiens ayant perdu la vie durant la mission en Afghanistan : le soldat Richard Green, le caporal Ainsworth Dyer, le sergent Marc Léger et le soldat Nathan Smith (décédés le 17 avril 2002), le sergent Robert Short et le caporal Robbie Beerenfenger (décédés le 2 octobre 2003).

L'emplacement original du Cénotaphe avait été choisi pour que les commandants de mission successifs puissent bien le voir et se rappeler leurs importantes responsabilités. Le Cénotaphe a ensuite été déplacé à l'aérodrome de Kandahar en 2005, après la fermeture du Camp Julien. Des éléments ont été ajoutés au monument au fil des ans afin d'inclure et de rendre hommage à tous les militaires tombés au combat.

Le Cénotaphe se trouve maintenant au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa.

Pour en savoir davantage, visitez le http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr .

Les médias qui souhaitent couvrir la cérémonie de reconsécration

doivent obtenir une accréditation auprès du bureau des relations avec les médias

des Forces armées canadiennes au 613-996-2353 ou au mlo-blm@forces.gc.ca .

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 11:16 et diffusé par :