Le gouvernement du Canada investit pour réduire les applications de pesticides dans l'industrie des fruits et légumes frais





MIRABEL, QC, le 15 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'une contribution de plus de 1,4 million de dollars au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM) pour appuyer la conception de solutions de rechange à l'utilisation de pesticides pour les producteurs de fruits et légumes en serre. L'investissement s'inscrit dans le cadre du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA).

Le projet portera sur 12 activités visant à étudier des outils et des pratiques de rechange à l'utilisation des pesticides dans la production de fruits et légumes de serre. Regroupées sous quatre thèmes (lutte physique, lutte biologique, biodiversité et génétique), ces méthodes aideront les producteurs à réduire l'impact des pesticides sur l'environnement, à réduire les dégâts aux cultures et à optimiser les méthodes de lutte afin d'accroître la production et la rentabilité.

Citations

« Soutenir l'innovation et la recherche en agriculture est une priorité pour notre gouvernement. La recherche de pointe est essentielle pour aider notre industrie à demeurer concurrentielle et à croître. Grâce à cet investissement, nos agriculteurs auront accès à des outils de pointe et à des pratiques innovatrices qui réduiront les répercussions sur l'environnement et qui permettront aux familles agricoles de prospérer. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les entreprises agricoles canadiennes font face à des enjeux croissant relatifs aux changements climatiques, aux ennemis des cultures et aux produits chimiques ayant des effets néfastes sur l'environnement. Les différents défis auxquels les producteurs sont exposés sont parfois difficiles à concilier et des alternatives doivent être explorées pour assurer la productivité et la rentabilité du secteur agricole tout en diminuant les impacts environnementaux. Le présent projet regroupe plusieurs activités proposant des solutions alternatives aux pesticides en productions fruitières et serricoles dans un contexte de changement climatique. Il permettra aussi le développement d'agents de lutte biologique qui pourront être éventuellement produits et commercialisés au Canada. »

- Caroline Provost, directrice, chercheuse, CRAM

Les faits en bref

Le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM) est un centre de recherche à but non lucratif qui offre des services de recherche et de transfert technologique en horticulture et en agroalimentaire dans le but de favoriser le développement et la compétitivité des entreprises agricoles.

(CRAM) est un centre de recherche à but non lucratif qui offre des services de recherche et de transfert technologique en horticulture et en agroalimentaire dans le but de favoriser le développement et la compétitivité des entreprises agricoles. Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation. Dans le cadre du Programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes et les sciences appliquées de pointe ainsi que l'innovation axée sur les priorités de recherche de l'industrie.

Liens connexes

