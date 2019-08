Avis de grève - Pas d'équipe AQTIS le 29 août 2019





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance québécoise des techniciens et des techniciennes de l'image et du son (AQTIS) a informé ce matin les producteurs membres et permissionnaires de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) de son intention de tenir une journée de grève le jeudi 29 août 2019, conformément à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.

« Après 22 séances de négociation, l'écart qui nous sépare des producteurs est encore beaucoup trop grand, a déploré le directeur général de l'AQTIS et porte-parole à la table de négociation, Gilles Charland. Depuis des mois, nous expliquons aux producteurs l'urgence de mieux structurer l'industrie pour faire face aux défis actuels notamment la rétention de la main-d'oeuvre. La rémunération, la formation et la qualification professionnelle ainsi que la santé et sécurité du travail sont des enjeux cruciaux qui doivent être adressés non pas à la pièce, un plateau de tournage à la fois, mais avec une vision d'ensemble dans le but de développer une industrie solide, attrayante et pérenne. »

Journée de grève

Les membres de l'AQTIS ont voté à 89 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève pour exprimer leur détermination à l'AQPM. « Nos techniciens et nos techniciennes sont mobilisés plus que jamais, plus de 2 000 d'entre eux ont signé un manifeste sur les plateaux et en ligne pour faire comprendre aux producteurs que leurs revendications sont non seulement légitimes, mais vitales ; il en va de leur qualité de vie au travail et de la pérennité de l'industrie. Le 29 août, c'est un premier coup de semonce ! D'autres gestes d'éclat pourraient suivre. » a indiqué le directeur général de l'AQTIS.

Des conditions qui se sont dégradées

Depuis de nombreuses années, les conditions de travail des techniciennes et des techniciens se sont dégradées sur les plateaux de tournage ainsi qu'en préproduction et postproduction (augmentation importante du nombre de pages tournées par jour, du nombre de locations par jour, diminution majeure des temps de préparation, réduction des équipes, etc.). L'AQTIS a donc présenté aux producteurs des demandes qui visent à améliorer les conditions de travail, tout en restructurant l'industrie. « Le Québec compte sur des équipes techniques hors pair reconnues pour leurs compétences et leur professionnalisme, il y a urgence à trouver des solutions afin de revaloriser la profession, assurer la protection de l'emploi et la sécurité des techniciens. » a indiqué M. Charland.

L'AQTIS demande entre autres la priorisation de l'embauche de ses membres, une augmentation des salaires qui n'ont pas suivi le coût de la vie depuis une dizaine d'années, la formation professionnelle continue et des investissements responsables en santé-sécurité.

Les techniciens et techniciennes de l'image et du son sont des travailleurs pigistes sans sécurité d'emploi et sont les premières victimes des compressions et de la stagnation des budgets culturels. Malgré la précarité de leurs emplois, ces professionnels sont au coeur de la créativité québécoise. Nous invitons les producteurs à partager notre analyse afin d'opérer ces changements majeurs.

