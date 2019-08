Esplanade Clark - La Ville de Montréal lance un concours de design pour la conception d'un mobilier ludique





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le Bureau du design de la Ville de Montréal lance un concours de design pluridisciplinaire pour la conception d'un mobilier ludique pour la future esplanade Clark .

« Le concours de design permettra de sélectionner un projet de mobilier ludique amovible, qui viendra compléter le mobilier de base de l'esplanade Clark. On souhaite notamment y aménager un carrousel et des jets d'eau qui feront le bonheur des petits et des grands. Leur installation donnera à ce nouvel espace public un air festif, où l'on pourra aller se reposer, se rafraîchir et s'amuser, à l'ombre des grandes tours urbaines », déclare Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal consacrera un budget de près de 1,3 M$ à la réalisation du concours ainsi qu'à la conception et à la fabrication du mobilier ludique, qui sera livré à l'automne 2020. Un jury, composé de représentants du Partenariat du Quartier des spectacles, du milieu du design et de la Ville de Montréal, sélectionnera le concept gagnant à l'automne 2019.

Rappelons que la future esplanade Clark est située dans le Quartier des spectacles, à l'ouest de la rue Clark, entre les rues Sainte-Catherine et de Montigny. Son aménagement inclut un chalet multifonctionnel, une patinoire extérieure réfrigérée en hiver qui sera convertie, en été, en une vaste terrasse urbaine, conviviale et animée pouvant accueillir des spectacles et des concerts. Il s'agit de la dernière phase du grand projet du Quartier des spectacles, pôle de la Place des Arts.

Pour connaître les détails du concours de design pluridisciplinaire visant la conception d'une gamme de mobilier ludique de l'esplanade Clark, cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 10:00 et diffusé par :