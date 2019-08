Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour national de la libération de la Corée





OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés coréennes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 74e Jour national de la libération de la Corée. En 1945, ce jour historique a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début d'un nouveau chapitre d'indépendance pour la Corée du Sud.

« En ce Jour de la libération, également appelé Gwangbokjeol, les Coréens à travers le monde célèbrent l'indépendance de la Corée du Sud et les nombreuses réalisations de leur pays.

« Aujourd'hui, nous célébrons également les liens étroits qui unissent le Canada et la Corée du Sud. Les Canadiens se sont battus aux côtés des Sud-Coréens lors de la guerre de Corée. Depuis, nos deux pays sont devenus des partenaires et des amis proches, unis par des liens commerciaux importants. Ensemble, nous faisons la promotion de la démocratie, de la primauté du droit et du commerce libre et ouvert.

« J'ai récemment rencontré le président Moon Jae-in lors du Sommet des dirigeants du G20. Nous reconnaissons le rôle important que le Canada et la Corée du Sud jouent sur la scène internationale. Nous continuerons de travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques, faire avancer l'égalité des sexes, et bâtir un monde plus sûr et plus sécuritaire.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à reconnaître les contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées à notre pays. Je souhaite un joyeux Jour national de la libération de la Corée à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 10:00 et diffusé par :