Le Québec célèbre la Fête nationale de l'Acadie au Congrès mondial acadien 2019!





MONCTON, NB, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, participent aux festivités du sixième Congrès mondial acadien, qui se tient actuellement au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. C'est une occasion exceptionnelle, pour les deux ministres, de s'entretenir avec leurs homologues acadiens et de vivre de près cette belle et forte complicité que le Québec entretient avec l'Acadie.

Le Québec prendra d'ailleurs activement part à ce grand rassemblement de la francophonie en Amérique du Nord, où quelque 100 000 personnes sont attendues pour célébrer la diversité et la richesse des cultures acadiennes et francophones.

L'entrepreneuriat, les arts et le savoir-faire québécois seront notamment mis en valeur au pavillon Québec, dans l'espace Extrême frontière. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Télé-Québec, la Cinémathèque de même que Bibliothèque et Archives nationales du Québec ne sont que quelques-uns des nombreux partenaires qui animeront des activités où il sera possible de vivre une expérience québécoise originale et enrichissante et de faire vivre l'amitié qui unit le Québec et l'Acadie.

Citations :

« Quel bonheur de célébrer la vitalité du peuple acadien à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie et du Congrès mondial acadien! Ce grand rassemblement saura nous charmer, à l'image des Acadiennes et Acadiens avec qui le Québec partage une amitié sincère et durable. Rappelons-nous l'histoire singulière de ce peuple, à qui l'on doit en grande partie la présence, en Amérique du Nord, d'une francophonie vivante et unie. Je vous invite à venir découvrir la diversité de nos activités au pavillon Québec, à l'espace Extrême frontière, du 16 au 23 août. Voilà une belle façon de faire des rencontres intéressantes et de raffermir les liens déjà forts qui unissent, depuis toujours, l'Acadie et le Québec! »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Le Québec et l'Acadie partagent une langue, le français, ainsi qu'une grande diversité et une vitalité culturelles. Il est important d'unir nos efforts pour soutenir la promotion et l'épanouissement de cette si belle langue, pour une francophonie canadienne forte, rassembleuse, inclusive et fière de ses différents visages. Par ailleurs, je suis honorée de prendre part aux festivités et très heureuse de constater la participation de plusieurs artistes, sociétés d'État et organismes québécois à l'occasion du Congrès mondial acadien. Ces derniers offriront de belles et enrichissantes expériences culturelles aux visiteuses et visiteurs. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Pavillon Québec lors du Congrès mondial acadien

Le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques organise, en collaboration avec le MAPAQ, l'espace Gourmet Québec, qui occupera le pavillon Québec les 20 et 21 août. Outre cette participation du MAPAQ, les organismes suivants seront présents pour animer le pavillon :

Télé-Québec : expérience immersive

Bibliothèque et Archives nationales du Québec : exposition

Cinémathèque : projection de films

Les Offices jeunesse internationaux du Québec et l'entrepreneuriat jeunesse

Québec cinéma : projection de courts métrages

Centre de la francophonie des Amériques : vox pop

Association francophone pour le savoir : conférences

Bureau du Québec dans les provinces atlantiques : prix à gagner

De plus, les artistes Émile Bilodeau, Afrikana Soul Sister et Alexe seront au pavillon Québec, les 17, 18 et 22 août, pour des séances d'autographes avant leur spectacle.

