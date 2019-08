Novasec mise sur l'avenir grâce à une nouvelle plateforme d'investissement dans les énergies renouvelables





Aujourd'hui, Novasec Ltd. a annoncé le lancement de sa plateforme d'investissement, qui met les investisseurs en relation avec des opportunités uniques dans le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables. Grâce à un processus rigoureux de sélection des projets, la plateforme de Novasec combine le secteur de l'énergie renouvelable et les titres numériques, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité d'obtenir des rendements concurrentiels et à faible risque.

" Novasec est fier de contribuer au financement de l'avenir de l'industrie de l'énergie en offrant aux investisseurs accrédités l'accès à des perspectives intéressantes en matière d'énergies renouvelables, " déclare Michael Tishler, PDG et cofondateur. " Notre équipe de professionnels réunit des expériences dans les secteurs des services financiers, du capital-investissement et de l'énergie renouvelable, ce qui nous a permis de construire une plateforme unique de bout en bout qui profitera à la fois aux investisseurs et à nos partenaires. Nous sommes ravis d'entreprendre ce processus et de travailler à notre premier projet. "

L'accent mis par Novasec sur les énergies renouvelables s'explique par l'important potentiel du secteur. Le mouvement mondial croissant vers des sources d'énergie comme l'éolien et le solaire est indéniable. Avec 137 pays qui se sont engagés à réduire de 80 % à 90 % leurs émissions de carbone, l'adoption de nouvelles sources d'énergie par la communauté internationale est là pour rester. Les énergies renouvelables devenant toujours moins chères que les combustibles fossiles et le nombre de subventions publiques et de tarifs de rachat diminuant, les investisseurs privés ont la possibilité de bénéficier de projets qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux investisseurs institutionnels à grande échelle.

Novasec a développé une plateforme de bout en bout pour le financement de projets d'énergie renouvelable par le biais de placements privés pour des investisseurs accrédités, Novasec gérant l'ensemble du processus d'investissement. L'objectif est de maximiser les rendements, de minimiser les risques, d'accroître la disponibilité et d'intégrer les avantages de la souplesse, de la liquidité, de la transparence, de la fractionnalisation et de la conformité intégrée offerts par les titres numériques.

Fondamentalement, Novasec localise les bons projets pour les investisseurs, effectue une vérification diligente approfondie, établit la structure juridique et fiscale pour chaque projet que la société accepte de financer et s'assure qu'une équipe de développement local compétente est en place. Ensuite, l'entreprise établit la stratégie de collecte de fonds et de distribution, créant ainsi une opération fluide, efficace et transparente. Grâce à un processus de sélection et de validation rigoureux, une structure de projet méticuleuse et une plateforme innovante pour les investissements dans les énergies renouvelables, Novasec va au-delà du financement de projets traditionnels et finance l'avenir des investissements dans ces énergies.

A propos de Novasec Ltd.

Novasec est une plateforme d'investissement innovante basée à Tel Aviv pour le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables. En combinant un processus rigoureux de sélection des projets et les avantages créés par les titres numériques, Novasec finance l'avenir avec un nouveau modèle de financement.

Pour en savoir plus sur Novasec, visitez https://www.novasec.io.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 09:50 et diffusé par :