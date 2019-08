Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Inde





OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Indiens et à la communauté indo-canadienne pour célébrer le 73e Jour de l'indépendance de l'Inde.

« Depuis que l'Inde a obtenu son indépendance, nos deux pays entretiennent des liens diplomatiques solides. Aujourd'hui, l'Inde est la plus vaste démocratie au monde. Le Canada et l'Inde ont beaucoup en commun, et les liens étroits qui unissent nos citoyens sont au coeur de notre amitié de longue date. Plus d'un million de Canadiens d'origine indienne sont ici chez eux.

« Le Canada est impatient de resserrer encore davantage nos liens et de collaborer avec l'Inde dans un large éventail de domaines. Ensemble, nous pouvons encourager le commerce et l'investissement, appuyer l'innovation et l'éducation, promouvoir la paix et la sécurité et lutter contre la crise climatique, tout en créant des nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Indiens.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à célébrer les contributions importantes que les Canadiens d'origine indienne apportent à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Inde, ici au Canada et à travers le monde. »

