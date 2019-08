Les bourses d'études de la Fondation Stop Hunger aident les étudiants à poursuivre la carrière de leurs rêves





BURLINGTON, ON, le 15 août, 2019 /CNW/ - Une réfugiée afghane étudiant au Bow Valley College et un futur médecin de la Queen's University sont les premiers lauréats des bourses d'études Gina Gentleman décernées par la Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada.

L'étudiante de Calgary, Zalam Barakzie, et Nicholas Hageman, de Kingston, ont récemment reçu une bourse d'études de 2?500 $ chacun en plus d'une bourse de 2?500 $ à remettre à l'organisme de bienfaisance local de leur choix.

Zalam Barakzie est une étudiante de 27 ans en sciences de la santé au Bow Valley College (BVC). Elle travaille également au Tim Hortons du campus. Zalam et les membres de sa famille sont arrivés au Canada en 2015 en tant que réfugiés de l'Afghanistan. Cette même année, elle a commencé à travailler pour Sodexo. Le rêve de Zalam est de devenir infirmière pour aider à améliorer la qualité de vie des patients.

« Je suis très heureuse et reconnaissante de recevoir cette bourse d'études de la Fondation Stop Hunger. Elle me permettra de continuer mes études et de réaliser mon rêve. J'espère qu'un jour je pourrai aider d'autres étudiants à atteindre leurs objectifs, tout comme vous m'avez aidée en m'offrant cette bourse d'études », explique Zalam.

En plus du travail et de l'école, Zalam est également bénévole au Calgary Women's Centre, au Calgary Drop-in and Rehab Centre et dans le cadre du programme Alimenter le futur de la Fondation Stop Hunger. Elle a fait don de sa bourse de 2?500 $ au comité sur l'insécurité alimentaire (Food Insecurity Committee) du Bow Valley College pour l'aider à démarrer une banque alimentaire pour les étudiants.

Nicholas Hageman vient de terminer sa deuxième année d'études en sciences de la vie à la Queen's University. L'étudiant de 20 ans prévoit utiliser l'argent de sa bourse d'études pour payer ses études en médecine.

« Je suis si fier de Nicholas. Je vois tous les efforts qu'il met dans ses études et notre communauté. Nous sommes très reconnaissants de cette occasion. Nous avons même appelé notre famille à Bussum, aux Pays-Bas, pour leur annoncer la bonne nouvelle », déclare son père Ed Hageman, un employé de Sodexo depuis 34 ans qui est premier cuisinier au Donald Gordon Conference Centre de la Queen's University.

Nicholas fait du bénévolat dans le cadre d'un programme de dîner d'une église locale et livre de la nourriture aux abris grâce à Loving Spoonful. Nicholas et son père plantent des arbres à Lemoine Point Conservation Area. Nicholas a choisi de faire don de sa bourse d'études de 2?500 $ à l'organisme Banques alimentaires Canada. Les fonds ont permis de couvrir les coûts des 280 colis alimentaires pour l'association Okotoks Food Bank en Alberta. Les colis aident à nourrir les enfants pendant les mois d'été.

« Je suis impressionnée par nos tout premiers lauréats de la bourse Gina Gentleman. Ils représentent la diversité et les rêves qui contribuent au talent canadien. C'est un honneur de soutenir ces étudiants ambitieux et leur passion pour créer un monde meilleur pour nous tous », a déclaré Suzanne Bergeron, présidente de la Fondation Stop Hunger.

La Fondation Stop Hunger a lancé le programme de bourses d'études en 2018 pour honorer la mémoire de Gina Gentleman, une employée de Sodexo avec 41 années de service qui s'est portée volontaire et a inspiré les autres à nourrir les enfants dans le besoin.

