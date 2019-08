1 Hotel Toronto va ouvrir ses portes dès l'été 2020, son tout premier établissement au Canada





1 Hotel Toronto en perspective : l'art de vivre dans un cadre urbain durable, nouvelle formule

NEW YORK, 15 août 2019 /CNW/ - Barry Sternlicht, fondateur et chef de la direction de 1 Hotels et président du conseil d'administration de Starwood Capital Group, a annoncé aujourd'hui les plans d'établissement de sa plus récente propriété, 1 Hotel Toronto, inspirés par la beauté naturelle du Canada et le caractère dynamique aussi bien de King Street West que du marché de Toronto. L'hôtel, exploité à présent sous le nom de Thompson Toronto, est en cours de développement en partenariat avec Mohari Hospitality, une société mondiale d'investissements immobiliers et propriétaire du bâtiment. Implantée au centre-ville, la propriété fera peau neuve à l'issue des travaux de réaménagements importants destinés à en faire une retraite reposante de luxe durable de la marque 1.

1 Hotels donne corps à sa vision du développement durable en intégrant la nature dans son design et ses collaborations culinaires, une démarche qui l'amène à établir des liens avec la collectivité locale et, par là même, à influer de manière significative sur la façon dont les gens voyagent, mangent, vivent et travaillent. Dans la poursuite de cette vision, 1 Hotels réutilise à dessein les matériaux de structure et de récupération, notamment le bois d'oeuvre, le bois échappé et le calcaire local, recueillis auprès de la collectivité locale. La conception de l'hôtel allie des éléments raffinés à une atmosphère qui exsude d'aisance, une ambiance née de la créativité et du savoir-faire d'artistes locaux, de même que de constructeurs, de chefs et autres artisans. Notre philosophie d'exploitation reflète notre engagement envers la durabilité. L'hôtel 1 Toronto n'est pas seulement un lieu de séjour, c'est aussi un lieu où puiser de l'inspiration, se concentrer, grandir, se mettre en contact et se ressourcer.

Barry Sternlicht a commenté : « Le 1 Hotel Toronto, le premier du genre au Canada, fera découvrir à la ville une nouvelle norme hôtelière en termes d'expérience de luxe écophile. Nous nous réjouissons à la perspective de faire partager tant à nos clients du monde entier qu'à la collectivité locale notre mission d'inspirer une consommation consciente et responsable. Notre partenariat avec Mohari est la clé du redéveloppement du projet et nous sommes heureux de collaborer avec elle. »

Mark Scheinberg, fondateur de Mohari Hospitality, abondant dans le même sens, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à 1 Hotels pour ouvrir cet hôtel et lancer cette marque de luxe au coeur de Toronto. Chez Mohari, nous avons un parti pris pour des projets novateurs qui transforment le marché de l'hôtellerie, et le 1 Hotel Toronto s'inscrit parfaitement dans cette logique. »

1 Toronto offrira un niveau d'agrément de luxe et de personnalisation tel que les clients en viendront à se sentir dans une oasis urbaine. Ce sera un lieu où se détendre, se brancher, bien manger, découvrir la chaleur et vivre l'appartenance, un milieu qui embrasse la nature, ce qui en fait un répit luxueux et bienvenu aussi bien pour les voyageurs d'affaires que pour les baroudeurs du monde.

L'hôtel restera en activité, sous le nom de Thompson, jusqu'au début des travaux de rénovation.

À propos de 1 Hotels

Marque d'hôtels de luxe inspirée par la nature, 1 Hotels conjugue le meilleur du design et de l'architecture durables avec un confort extraordinaire et un niveau de service sans pareil. Lancée en 2015, en inaugurant ses propriétés exclusives à South Beach, à Miami, et à Central Park, à Manhattan, 1 Hotels a depuis, et dans la foulée, ouvert ses portes à Brooklyn, sur le Pier 1, en février 2017, et à West Hollywood, sur Sunset Boulevard, en juin 2019, s'inspirant d'une idée simple, à savoir que ceux qui voyagent dans le monde s'en soucient aussi. Pour défendre cette vision, et par fidélité à celle-ci, 1 Hotels mise sur la nature, canalisée par la voie du design et des partenariats culinaires, tout en forgeant des liens avec la collectivité locale et en prenant des mesures durables pour changer véritablement le cours des choses. 1 Hôtel Central Park et 1 Hôtel Brooklyn Bridge ont respectivement décroché les 2e et 13e places au classement de Conde Nast Traveler des 50 meilleurs hôtels à New York City, tandis que 1 Hôtel South Beach s'est classé 7e parmi les 10 meilleurs hôtels aux États-Unis. La marque est en voie d'expansion avec pour fer de lance des biens immobiliers, à Nashville, Sunnyvale, Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Haitang Bay et Melbourne, en cours d'aménagement. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site 1hotels.com.

À propos de Mohari Hospitality

Mohari Hospitality, fondée en 2017 par Mark Scheinberg, investisseur entreprenant, est une société d'investissement mondiale qui exerce son activité de placement immobilier dans un large éventail de secteurs, notamment l'hôtellerie de luxe sur les marchés urbains et balnéaires (complexes touristiques) de premier ordre. Mohari, dont les placements consistent en capitaux propres et d'emprunt dans des actifs de développement et d'exploitation, investit à la fois de manière indépendante et conjointement avec des partenaires. Parmi ses investissements immobiliers actuels figurent Peninsula Papagayo, un développement durable de référence de 890 hectares situé dans la province du Guanacaste au Costa Rica. Ce projet est ancré par un complexe de luxe Four Seasons, la Ritz-Carlton Yacht Collection, une nouvelle ligne de croisière grand luxe qui sera lancée en 2020, et Centro Canalejas, un ensemble immobilier composé de sept édifices historiques contigus dans le centre de Madrid, actuellement en cours de réaménagement majeur, travaux qui donneront jour, entre autres, au premier hôtel de la marque Four Seasons en Espagne. Dans l'exécution de ses projets, Mohari ne s'attache pas seulement à protéger le patrimoine culturel et les milieux naturels de toutes les régions, elle s'engage aussi, dans chaque lieu où elle exerce ses activités, à contribuer à des projets philanthropiques triés sur le volet.

