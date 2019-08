Déclaration du ministre Rodriguez et de la ministre Joly à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie





Aujourd'hui, célébrons la Fête nationale de l'Acadie!

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - Qu'ils habitent Caraquet ou la Baie Sainte-Marie, Summerside ou Port-au-Port, qu'ils vivent ailleurs au pays ou à l'étranger, les Acadiens et les Acadiennes soulignent en ce 15 août la Fête nationale de l'Acadie.

Ils célèbrent haut et fort, au son de la musique et de leurs tintamarres traditionnels, leurs racines et leur héritage, mais également leur culture, leur langue et leur modernité.

S'il ne fait aucun doute qu'en 2019 l'Acadie assure un leadership fort au sein de la francophonie canadienne, elle a aussi réussi à se tailler une place de choix dans différents secteurs - par exemple les secteurs culturel, artistique, sportif, politique ou économique - tant sur les scènes nationales qu'internationales.

Alors que le Congrès mondial a 25 ans cette année, des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes se donneront rendez-vous à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, afin de participer au Grand Tintamarre. Au son des chaudrons et cuillères, brandissant fièrement leur drapeau bleu, blanc et rouge étoilé, ils célèbreront leur ténacité, leur courage et leur persévérance.

Nous tenons à souhaiter à tous les Acadiens et Acadiennes une bonne et heureuse Fête nationale de l'Acadie.

