Crohn et Colite Canada Sélectionne 10 Étudiants Remarquables Pour la Bourse D'études AbbVie Sur Les MII de 2019





TORONTO, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada a décerné 10 bourses d'études à des étudiants de niveau postsecondaire vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse dans le cadre du Programme de bourses d'études AbbVie sur les MII. Ces étudiants, qui fréquentent des universités partout au pays, sont tous des chefs de file dans leurs communautés respectives; en effet, ils prennent l'initiative de défendre diverses causes et de créer des solutions durables qui auront un impact positif sur les gens autour d'eux. C'est la huitième année où des bourses d'études sont octroyées dans le cadre du programme.



La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Lorsqu'une personne contracte l'une de ces maladies auto?immunes, son organisme commence à attaquer des tissus sains dans l'intestin. Il en résulte une inflammation totale ou partielle du tube digestif. Bien que chaque cas individuel soit unique, les symptômes qui reviennent le plus souvent sont les douleurs abdominales aigües, les nausées, la fatigue, les saignements internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

« Vivre avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse peuvent devenir extrêmement perturbantes et apporter un lot de stress. Chaque récipiendaire de la bourse d'études AbbVie sur les MII a travaillé fort pour exceller sur le plan académique et apporter une contribution à sa communauté tout en surmontant les défis quotidiens causés par ces maladies invisibles, déclare Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. C'est pourquoi Crohn et Colite Canada est honorée de pouvoir appuyer les étudiants aux prises avec ces maladies, souligner leurs réussites et leur donner la possibilité de réaliser leur plein potentiel. L'enthousiasme des partenaires qui se concentre sur les patients comme AbbVie est indispensable alors qu'on continue à offrir des programmes qui soutiennent notre communauté, comme le Programme des bourses d'études AbbVie sur les MII. »

Le Canada affiche l'un des taux les plus élevés de MII. À l'heure actuelle, 270 000 Canadiens vivent la maladie de Crohn ou la colite, et on s'attend à ce que le nombre de personnes atteintes passe à 400 000 d'ici 2030. Habituellement, les diagnostics de maladie de Crohn surviennent entre 15 et 30 ans, et les diagnostics de colite ulcéreuse, entre 15 et 45 ans.

« Le fait de poursuivre des études postsecondaires constitue une démarche prenante, mais cela peut être encore plus difficile pour une personne vivant avec une maladie chronique comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, explique Stéphane Lassignardie, directeur général d'AbbVie Canada. Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Crohn et Colite Canada dans le cadre du programme de bourses d'études AbbVie sur les MII. En appuyant cette initiative salutaire, nous espérons encourager les étudiants canadiens vivant avec une MII pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études et vivre leur vie au maximum. »

Depuis 2012, le programme de bourses d'études AbbVie sur les MII a apporté son aide à 78 étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. À ce jour, le programme a contribué un montant total de 390 000 $ en bourses d'études de 5 000 $ maximum chacune à l'intention de récipiendaires inscrits à un établissement d'enseignement postsecondaire qui réussissent dans leurs études et constituent un exemple de leadership au sein de leur communauté malgré la maladie.

Crohn et Colite Canada est fière de féliciter les personnes suivantes pour leur bourse d'études AbbVie sur les MII de 2019 :

Peter Dobranowski ? Université d'Ottawa

Rachel Szwimer ? Université McGill

Kwestan Safari ? Université Simon Fraser

Jason Isaacs ? Université Dalhousie

James Sousa ? Université de la Colombie?Britannique

Daniel Stuart ? Université de Calgary

Brian Pentz ? Université de Toronto à Scarborough

Aric Rankin ? Université McMaster

Theresa Engel-Wood ? Université de Calgary

Taylor Stocks ? Université Memorial de Terre?Neuve

Pour en savoir davantage sur le programme de bourses d'études AbbVie sur les MII et les récipiendaires de cette année, veuillez vous rendre au crohnetcolite.ca/boursedetudes.

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme de bienfaisance national composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Parmi les organismes caritatifs en santé du monde entier, nous sommes le deuxième bailleur de fonds en importance dans le secteur de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. En outre, nous soutenons les personnes touchées par ces maladies auto-immunes chroniques grâce à nos programmes à l'intention des patients et à nos efforts de sensibilisation. La maladie de Crohn et la colite amènent l'organisme à attaquer des tissus sains, ce qui produit l'inflammation d'une partie ou de l'entièreté du tube digestif. Pour en savoir davantage, rendez-vous au crohnetcolite.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com . Suivez la société sur Twitter ( @abbviecanada et @abbvie ) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn .

SOURCE Crohn et Colite Canada

Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Matthew Curtis, Smithcom Ltd., 647 209-9735, matthew.curtis@smithcom.ca; Stacey Sheehan, coordonnatrice, commercialisation et communications, Crohn et Colite Canada, 416 920-5035, poste 243, ssheehan@crohnsandcolitis.ca

