TTI réalise une solide performance au premier semestre avec un chiffre d'affaires record





Les nouveaux produits sont à l'origine de cette forte croissance

Points marquants







2019* 2018*

USD USD

millions millions Variations Chiffre d'affaires 3 728 3 431 +8,7 % Marge bénéficiaire brute 37,6 % 37,1 % +50 points de base Bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) 314 281 +11,9 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 285 255 +11,9 % Bénéfice par action (en centimes de dollar américain) 15,61 13,89 +12,4 % Dividende intérimaire par action (valeur approximative en centime de dollar américain) 5,79 4,89 +18,4 %

*Pour les 6 mois terminés le 30 juin

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 a atteint 3,7 milliards de dollars américains, soit une hausse de 10,7 % en devise locale

Le bénéfice net continue de croître à un rythme plus rapide que les ventes, soit de 11,9 %, ayant été tiré par 11 semestres consécutifs d'augmentation de la marge brute

Gestion disciplinée du fonds de roulement ; le fonds de roulement obtenu représente 18,4 % du chiffre d'affaires

L'activité phare Milwaukee Tool continue de croître de plus de 20 % en devise locale

HONG KONG, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'équipements électriques et d'entretien des sols basée à Hong Kong, Techtronic Industries Co. Ltd. (dite « TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, symbole ADR : TTNDY) a annoncé ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2019. Le groupe a enregistré un nouveau premier semestre record avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,7 %, un bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) et un bénéfice net en hausse de 11,9 % chacun, et un bénéfice par action en hausse de 12,4 %, s'élevant à environ 15,61 centimes de dollar américain. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,7 % en devise locale. La performance solide du premier semestre a été stimulée par le lancement de nouveaux produits, de nouvelles gammes ainsi qu'une expansion géographique. Passant de 37,1 % à 37,6 %, la marge brute a augmenté de 50 points de base au premier semestre pour la onzième année consécutive. La gestion disciplinée du fonds de roulement de TTI a continué d'afficher une solide performance à 18,4 % du chiffre d'affaires. Le Conseil d'administration recommande un dividende intérimaire de 45 centimes de dollar hongkongais (environ 5,79 centimes de dollar américain) par action au lieu des 38,00 centimes de dollar hongkongais (environ 4,89 centimes de dollar américain) par action de 2018, ce qui représenterait une augmentation de 18,4 %.

Le secteur des équipements électriques a poursuivi sur sa lancée avec une croissance de 14,3 % en devise locale pour atteindre un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars américains. Les nouveaux produits, l'expansion géographique et l'entrée dans de nouvelles gammes ont tous contribué à cette excellente performance. Notre activité phare Milwaukee Tool a encore une fois progressé de plus de 20 % en devise locale tandis que notre activité des équipements électriques a surperformé le marché avec une croissance à deux chiffres. L'activité d'entretien des sols commence à s'améliorer avec une orientation stratégique vers notre gamme d'aspirateurs sans fil ainsi que de produits et solutions de nettoyage de tapis et de moquette de nouvelle génération.

Notre expansion géographique fut également un point à distinguer de ce premier semestre. En effet, l'équipe européenne a enregistré une croissance exceptionnelle de 14,2 % en devise locale ayant été menée par Milwaukee Tool et sa croissance de plus de 25 %. Dans le reste du monde, nos sociétés australiennes et asiatiques ont continué d'afficher une croissance supérieure à celle du marché, soit de 12,8 %. Nos activités en Amérique du Nord ont continué d'afficher une performance exceptionnelle avec une croissance de 9,7 %, Milwaukee Tool ayant connu une hausse de plus de 20 % aux États-Unis et de plus de 28 % au Canada.

Le président du conseil d'administration de TTI, M. Horst Pudwill, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir réalisé un nouveau premier semestre record de croissance exceptionnelle. Notre réseau de fabrication mondial en expansion et notre chaîne d'approvisionnement de classe mondiale continuent de générer des gains de productivité constants. Nous sommes bien placés pour assurer un très bon second semestre, mais plus important encore, un avenir solide. »

Le PDG de TTI, M. Joseph Galli, a déclaré : « Le développement de nouveaux produits est l'une des principales forces de TTI et notre flux de nouveaux produits continue de s'accélérer. Nous continuons d'investir de manière dynamique dans ce processus à grande vitesse et de calibre mondial afin de pouvoir commercialiser un flot de nouveaux produits à marge élevée dotés de technologies de pointe dans les mois et les années à venir. Grâce à la force de nos programmes de développement de nouveaux produits, à notre équipe exceptionnelle et à notre solide portefeuille de marques, nous sommes sur le point d'obtenir d'excellents résultats. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited depuis 1990, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil englobant des outils électriques, des équipements électriques d'extérieur, des appareils pour entretien des sols et des accessoires destinés aux utilisateurs grand public, professionnels et industriels dans les maisons, les sites de construction, la maintenance et les infrastructures. Les activités de la société reposent sur quatre facteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et une excellence opérationnelle. Cela lui permet d'établir une vision expansive et à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche le développement de produits a placé TTI au premier rang de ses domaines d'activité. Le puissant portefeuille de marques de TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils manuels MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits d'extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de traçage et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits électroménagers et d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI fait partie des titres constitutifs de l'indice Hang Seng, l'indice FTSE Developed et l'indice MSCI ACWI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com.

Toutes les marques citées autres que AEG et RYOBI appartiennent au Groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

Pour les demandes de renseignements :

Techtronic Industries Co. Ltd.

Isabella Chan

Tél. : +(852) 2402 6495

E-mail : isabella.chan@tti.com.hk

Site Internet :www.ttigroup.com Strategic Financial Relations Limited Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Beverly Chiu +(852) 2114 4329 beverly.chiu@sprg.com.hk Karen Kwan +(852) 2114 4171 karen.kwan@sprg.com.hk Site Internet : www.sprg.com.hk

