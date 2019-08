Des vétérans du secteur des technologies font évoluer la vaporisation avec le lancement du vaporisateur propre Airgraft





Airgraft a recueilli plus de 33 millions de dollars qui serviront au lancement du vaporisateur propre Airgraft ainsi que des cartouches et du logiciel nécessaires à son fonctionnement

MONTRÉAL, 15 août 2019 /CNW/ - Des vétérans du secteur des technologies se sont associés aux plus grands investisseurs de l'industrie du cannabis et de la consommation pour fonder Airgraft, une entreprise technologique qui a pour mission de rendre la vaporisation propre. Depuis sa fondation en 2018, Airgraft a recueilli plus de 33 millions de dollars américains au moyen de deux rondes de financement, et ce, sans faire de vagues. La plus récente ronde de financement a été réalisée sous la direction de Gotham Green Partners (GGP), tandis que la première ronde de financement avait été dirigée par HumanCo.

« Au cours des dernières années, nous avons assisté à une expansion rapide des méthodes de consommation du cannabis. Bien qu'il s'agisse de la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, la vaporisation n'a pas fait l'objet d'innovations notables et les efforts visant à sensibiliser les consommateurs aux bienfaits de la vaporisation ont été rares jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous sommes ravis d'investir dans Airgraft et dans son appareil vraiment avant-gardiste qui met l'accent sur l'utilisation responsable et la transparence », a déclaré Jason Adler, membre de la direction de GGP.

Airgraft lance le vaporisateur propre Airgraft (Airgraft Clean Vaporizer), un système intelligent à cartouche qui secoue l'industrie. Fabriqué en céramique polie, le vaporisateur d'Airgraft dissimule avec élégance une série de caractéristiques technologiques qui donnent le contrôle aux utilisateurs, et ce, en toute transparence.

« Le vaporisateur Airgraft est fabriqué par un groupe de passionnés qui s'est donné pour mission de bien faire les choses. L'utilisation de la vaporisation en tant que méthode de consommation a réellement changé la donne, mais il est temps d'établir des normes beaucoup plus élevées de responsabilité, de transparence et de qualité que les gens attendent des marques modernes », a déclaré Mladen Barbaric, fondateur et chef de la direction d'Airgraft.

Le système introduit une fonction de traçabilité des cartouches consommables, permettant ainsi au vaporisateur Airgraft d'optimiser la vapeur, d'éliminer les brûlures et de consommer parfaitement les différentes huiles de cannabis.

« L'huile de cannabis a meilleur goût lorsqu'on utilise le vaporisateur Airgraft, point final. L'absence de brûlure signifie un goût plus doux, fidèle à la plante et respectueux de la méthode d'extraction artisanale de l'huile de cannabis. Je ne travaille qu'avec les meilleurs produits, et il n'y a rien de tel que le vaporisateur Airgraft », a déclaré Marley Bankoff, fondateur d'Evolvd et pionnier des tendances en matière de cannabis.

Airgraft fonctionne avec l'application mobile Airgraft pour offrir une vapeur propre et des fonctions avancées. La fonction de contrôle du volume de l'aspiration (Draw Volume Control) donne à l'utilisateur la capacité de mesurer précisément la quantité de vapeur aspirée en temps réel et permet de limiter le volume des aspirations pour assurer un contrôle complet. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons l'historique complet de la provenance de chaque huile, l'accès aux rapports de laboratoire sur la composition et la conformité, ainsi que des verrous de sécurité de pointe pour aider les parents à garder les vaporisateurs loin des mineurs.

Le vaporisateur propre d'Airgraft est disponible en précommande dès maintenant pour 68 dollars américains au www.airgraft.com. Les points de vente au détail et les plateformes de livraison sélectionnés seront révélés en septembre et les premiers points de vente seront à Los Angeles, en Californie. Une sélection d'huiles de producteurs artisanaux sera mise en vente en quantités limitées à partir du 4 septembre.

À propos d'Airgraft

Airgraft Inc. est une société de technologie de vaporisation responsable dont le siège social est situé à Montréal, au Canada. Airgraft conçoit, développe et vend du matériel et des logiciels de vaporisation. La société Airgraft a été fondée en 2018 par une équipe internationale de concepteurs, d'ingénieurs, de scientifiques et de technologues ayant une riche expérience en matière de lancements mondiaux de marques et de produits. Airgraft est soutenu par les plus grands investisseurs de l'industrie du cannabis et de la consommation, ainsi que par les chefs de file en matière de grandes marques de mode, d'alcool et de biens de consommation courante de luxe.

