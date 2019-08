1933 Industries signe un accord de gestion stratégique pour étendre la présence de ses marques en Californie, le plus grand marché du cannabis au monde





Cet accord procure à la société le statut d'opérateur multi-État (MSO) et établit une production locale pour ses gammes de produits AMA et Canna Hemptm

VANCOUVER, le 15 août, 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de consommation courants de cannabis intégrée verticalement, est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un accord de services de gestion (l'«Accord»), valide pour une période de deux ans, afin de fournir des services opérationnels, comptables, une gestion courante ainsi que de la supervision à Green Spectrum Trading Inc. («Green Spectrum») qui est titulaire d'une licence d'exploitation de cannabis médicinal et récréatif dans l'État de Californie. Green Spectrum opère en tant que cultivateur, fabricant et de distributeur de cannabis licencié et est titulaire d'une demande de licence pour la livraison à domicile qui est présentement en attente. L'accord permet d'établir une présence locale pour les produits AMA (Alternative Medicine Association) de la société en dehors du Nevada et étend l'empreinte de sa gamme de produits de bien-être à base de CBD.

Une expérience approfondie de la fabrication et de la distribution permet cet accord

Selon les termes de l'accord, la société fournira les services nécessaires au fonctionnement des activités de Green Spectrum, notamment la supervision de la gestion générale des activités et des opérations, la fabrication du produit, les efforts de distribution, le personnel, les ventes, le marketing, la comptabilité et la conformité. La société utilisera son expertise dans la production et la construction de réseaux de distribution pour mettre en place toutes les initiatives relatives à la construction d'une nouvelle installation de production et d'extraction du cannabis, y compris le financement d'améliorations locatives, ainsi que des coûts de démarrage pour l'acquisition et l'installation d'équipements, loyer, main-d'oeuvre, services publics, marketing, etc. La société concède à Green Spectrum un droit et une licence non exclusive, pendant la durée du contrat, lui permettant d'utiliser les marques licenciées de la société pour produire, fabriquer, commercialiser et vendre les produits de la société en Californie..

Le potentiel de l'industrie californienne

Selon Statista, l'industrie du cannabis en Californie devrait générer des ventes de plus de 6,59 milliards de dollars d'ici 2025. En s'associant à Green Spectrum, la société aura l'avantage de travailler avec un cultivateur établi pour construire et développer ses canaux de distribution pour ses marques avec l'objectif de devenir l'un des leaders de l'industrie. Selon Statista, l'industrie du cannabis en Californie est plus grande que celle de l'Arizona, le Colorado, l'Oregon, le Nevada et l'État de Washington combinés et plus grande que le marché du cannabis canadien.

«La Californie est déjà bien positionnée pour devenir l'un des plus importants marchés du cannabis au monde et la mise en place d'une opération locale était une priorité pour nous. La fabrication de notre gamme de concentrés à base de THC de marque AMA et de notre gamme de produits de bien-être imprégné de CBD de marque Canna Hemp tm, nous permet d'atteindre les marchés les plus peuplés et nous positionnent comme un opérateur multi-État avec un modèle clé en main pouvant être exporté vers d'autres États», a commenté M. Chris Rebentisch, PDG de 1933 Industries.

Il a ajouté: «Nous adopterons la même approche d'intégration verticale sur le marché californien que celle que nous avons mise en place avec succès dans le Nevada, où nous contrôlerons la culture, l'extraction, la fabrication, la stratégie de marque, la vente et la distribution. Notre surveillance assurera la cohérence et la qualité de notre portefeuille de marques de choix et nous permettra de tirer parti de nos canaux de distribution déjà établis, pour atteindre les dispensaires et les points de vente. C'est une opportunité passionnante qui permet à notre société de capitaliser sur le marché, en pleine croissance, de la Californie. Nous sommes ravis de nous associer à Green Spectrum et à son expertise en matière de culture pour rapidement accélérer nos opérations.»

Mike Mirolla, PDG de Green Spectrum, a déclaré: «Nous avons sélectionné 1933 Industries en raison de leurs antécédents avérés au Nevada, de leur profonde connaissance des marchés du cannabis et de leur grande expertise en matière de fabrication, de distribution et de développement de marques. Ce partenariat représente l'occasion idéale pour les deux sociétés d'exploiter leurs forces respectives alors que nous avançons dans l'établissement de la fabrication et de la distribution en Californie. "

La société prévoit que la nouvelle usine de fabrication en Californie sera opérationnelle d'ici la fin du mois d'octobre 2019.

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemptm infusé de CBD, le Canna Hemp Xtm, et le Canna Fusedtm. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Denver Dab Co, Birdhouse Skateboardstm, Gotti's Gold et Kurupt Moonrocks. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À Propos de Canna Hemptm

La crème apaisante Canna Hemptm CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À Propos de Canna HempXtm

Le Canna Hemp Xtm a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp Xtm est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

