Dairy Farmers of Ontario annonce un nouveau chef de la direction

MISSISSAUGA, Ontario, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Dairy Farmers of Ontario a annoncé aujourd'hui l'embauche de Cheryl Smith comme directrice générale à compter du 19 août 2019.



Mme Smith compte 30 ans d'expérience de leadership. Elle a notamment dirigé une entreprise génératrice de recettes d'une valeur d'un milliard de dollars, avec une équipe de plus de 150 employés. Elle a récemment quitté Parmalat, où elle était membre de l'équipe de direction et directrice générale de la division du fromage.

L'engagement de Mme Smith envers la représentation de marque et l'innovation lui a permis d'obtenir le statut d'article no 1 des ventes dans toutes les principales catégories de produits laitiers, ainsi que de recevoir de nombreux prix pour des lancements de nouveaux produits, des promotions et des publicités. Avant Parmalat, Mme Smith a occupé divers rôles de marketing à Rogers et Unilever.

Elle dirigera l'équipe de direction de DFO et travaillera à favoriser les intérêts d'affaires de DFO, à renforcer les relations clés avec les intervenants provinciaux et nationaux, et les partenariats avec les transformateurs.

« Cheryl nous aidera à créer une industrie laitière canadienne dynamique, rentable et florissante. Alors que de nombreux défis nous attendent, nous estimions qu'avoir une dirigeante qui comprend les consommateurs, la chaîne alimentaire et l'interaction de notre industrie laitière serait particulièrement avantageux. Elle est visionnaire et comprend extrêmement bien les occasions qui se présentent. Nous sommes convaincus que Cheryl apportera de grandes contributions à DFO et à notre industrie dans son ensemble », déclare Murray Sherk, président du conseil.

À propos de Dairy Farmers of Ontario

Dairy Farmers of Ontario est le groupe de marketing du plus grand secteur agricole de l'Ontario. Il est fièrement détenu et exploité par des familles de producteurs laitiers de l'Ontario.

