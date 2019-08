Examen de conduite pratique - Une unité mobile sera bientôt à Chibougamau

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien invite les représentants des médias à une conférence de presse, au cours de laquelle il fera une annonce concernant la Société...

Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») est heureuse d'annoncer que Glass, Lewis & Co., LLC (« Glass Lewis ») a recommandé aux actionnaires de Transat de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement (l'« arrangement ») entre Transat et Air Canada....