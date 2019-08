Top Aces atteint le niveau record de 80 000 heures d'entraînement au combat aérien





Ce jalon historique arrive au moment où l'entreprise envisage une expansion à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Top Aces Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fracassé son propre record de 75 000 heures d'entraînement opérationnel au combat aérien pour atteindre le cap des 80 000 heures de vol, tout en maintenant le dossier de sécurité le plus enviable de l'industrie. Aucun autre fournisseur d'entraînement au combat aérien avec adversaire au monde n'a atteint ce nombre d'heures de vol en effectuant des missions d'entraînement au combat aérien en temps réel.

Ce jalon a été atteint le 30 juin 2019 durant du soutien de type « force rouge » (Red Air) à deux avions pour des chasseurs Eurofighters de l'Armée de l'air allemande (GAF) de la 71e escadre tactique « Richthofen » à Wittmund, en Allemagne. Les pilotes en question, Elmar « Elmo » Besold et Raimund « Lendi » Lendermann, sont parmi les plus chevronnés de Top Aces.

Fier fournisseur de services évolués et novateurs d'entraînement au combat aérien avec adversaire aux principales forces aériennes au monde au Canada, en Australie, en Allemagne et bientôt aux États-Unis, Top Aces s'est forgé une réputation pour son engagement en matière de professionnalisme, de sécurité et d'efficacité.

« Notre dévouement envers nos clients ainsi que notre motivation à toujours faire mieux nous ont permis d'atteindre le nombre record de 80 000 heures de vol», a dit Paul Bouchard, président et chef de la direction de Top Aces.

Grâce à sa flotte composée d'Alpha Jets de Dornier, de A-4 Skyhawks de Douglas, de Learjet 35 A et de Westwinds ainsi qu'une future flotte de chasseurs F-16, Top Aces propose une offre polyvalente pour répondre aux besoins croissants de ses clients. L'entreprise projette une expansion cette année même.

Top Aces se démarque par une expérience qui fait toute la différence. Pour de plus amples renseignements, visitez www.topaces.com.

