Urbanimmersive annonce un troisième trimestre 2019 record





LAVAL, Québec, 15 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF), la plateforme chef de file de contenu marketing immobilier, annonce aujourd'hui les résultats pour son troisième trimestre se terminant le 30 juin 2019.



Faits saillants

Volume marchand brut (?VMB') de 3 081k$ pour Q3-19 comparativement à 1 066k$ pour Q3-18, soit une hausse de 2 015k$ ou 189% ainsi qu'un VMB de 7 526k$ pour les 9 premiers mois de 2019 comparativement à 1 996k$ pour les 9 premiers mois de 2018 pour une hausse de 5 530k$ ou 277%;





Revenus de 1 104k$ pour Q3-19 comparativement à 624k$ pour Q3-18, soit une hausse de 480k$ ou 77%;





Marge brute de 959k$ (86,9%) pour Q3-19 comparativement à ? 16k$ (-2,6%) pour Q3-18 (amélioration substantielle de 975k$) et comparativement à 609k$ (49,1%) pour Q2-19 (amélioration de 350k$ ou 37,8%);





BAIIA de 522k$ pour Q3-19 comparativement à ? 410k$ pour Q3-18 (amélioration de 932k$) et comparativement à 21k$ pour Q2-19 (amélioration de 501k$);





Bénéfice net de 516k$ pour Q3-19 comparativement à ? 452k$ pour Q3-18 (amélioration de 968k$) et comparativement à 59k$ pour Q2-19 (amélioration de 457k$);





Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 419k$ pour Q3-19 comparativement à ? 408k$ pour Q3-18 (amélioration de 827k$) et à 78k$ pour Q2-19 (amélioration de 341k$);





Retour à un fonds de roulement positif de 115k$ au 30 juin 2019 (excluant la portion à court terme de la dette à long terme);





Renouvellement des termes et conditions de l'emprunt à terme US avec respect des clauses restrictives en vigueur et reclassement de la dette à long terme;





Nomination de Simon Bédard comme Chef de la direction financière le 3 juin 2019 et nomination de Scott Felsenthal au sein du conseil d'administration.

Les principales données financières sont présentées ci-dessous :

Période de trois

mois terminée le

30 juin 2019 Période de trois

mois terminée le

30 juin 2018 Période de neuf

mois terminée le

30 juin 2019 Période de neuf

mois terminée le

30 juin 2018 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 3 081 1 066 7 526 1 996 Produits 1 104 624 3 632 1 459 Coût des ventes 145 640 1 303 1 392 Marge brute 959 (16) 2 329 67 Charges opérationnelles 437 394 2 011 1 133 BAIIA** 522 (365) 318 (1 022) Amortissement 118 10 362 29 Autres charges (revenus) (111) 31 (1 282) 82 Bénéfice net (perte nette) 516 (452) 1 183 (1 178) Bénéfice net (perte nette) de base et dilué par action ordinaire 0,01 (0,01) 0,02 (0,02)

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par le marchand utilisant la plateforme d'Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services.

** Exclut les frais d'acquisition de Tourbuzz de 45k$ encourus au 30 juin 2018

«?Ce trimestre record relativement à notre performance financière vient confirmer que l'intégration maintenant complétée de notre filiale américaine Tourbuzz a été un grand succès et que suite à tous nos efforts, nous avons pu livrer la marchandise quant à la réalisation des synergies opérationnelles, technologiques et financières identifiées lors de son acquisition. Ce trimestre nous a également permis d'atteindre la rentabilité, démontrer notre capacité à s'auto-suffire financièrement dans nos activités commerciales et d'accroître nos liquidités pour atteindre un fonds de roulement positif. Par ailleurs, suite à la finalisation de la conversion du mode de facturation des marchands d'Urbanimmersive en mars 2019 pour les amener sur notre plateforme intégrée de services à marge élevée, nous avons pu améliorer nos marges de façon significative tout en maintenant le cap quant à la croissance de notre chiffre d'affaires ainsi qu'en solidifiant notre base de clientèle existante?», a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

«?Alors que les deux premiers trimestres de 2019 ont été principalement consacrés aux opérations et à l'intégration des activités de Tourbuzz, nous avons progressé au cours du récent trimestre sur plusieurs projets de développement de produits qui vont permettre à Urbanimmersive de soutenir la croissance de son chiffre d'affaires via 1) de nouvelles solutions d'affaires et 2) des synergies de produits entre Urbanimmersive et Tourbuzz. Par exemple, nous avons commencé à migrer des clients de Tourbuzz vers la plateforme intégrée de services à marge élevée d'Urbanimmersive. Par ailleurs, le nouveau site web lancé en avril de même que de nouvelles fonctionnalités et designs ajoutés à notre plateforme nous ont permis d'accroitre notre visibilité », a ajouté Ghislain Lemire.

«?Depuis début juin 2019, nous avons pu bénéficier de l'expertise de notre nouveau chef de la direction financière, Simon Bédard. Simon possède une solide formation et une vaste expérience au niveau de la gestion des finances et de la stratégie, particulièrement en ce qui a trait au financement public/privé et acquisitions et dans le secteur des technologies, qu'il pourra mettre à contribution dans nos divers projets de croissance à venir. Nous sommes d'ailleurs ravis d'avoir pu renouveler récemment les termes et conditions de notre emprunt à long terme US afin de nous permettre, entre autres, de respecter les clauses restrictives exigées et reclasser la dette à long terme », a ajouté Ghislain Lemire.

«?Nous sommes également ravis d'avoir accueilli Scott Felsenthal sur le conseil d'administration au cours du trimestre. Scott a joué un rôle important dans l'acquisition de Tourbuzz LLC et, au cours de ses premiers mois seulement, nous a amené des opportunités stratégiques de même qu'introduit à son réseau d'investisseurs. De plus, nous comptons pouvoir bénéficier de son expertise juridique dans le cadre de nos opportunités d'affaires actuelles et futures », a déclaré Ghislain Lemire.

Par ailleurs, la Société annonce qu'aux termes de son régime d'options d'achat d'actions (le « régime »), 100 000 options d'achat d'actions ont été octroyées à un membre du conseil d'administration. Ces options ont un prix de levée de 0,075 $ l'action et viennent à échéance le 15 août 2024. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi à raison d'un tiers par année.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats et répondre aux questions à 16h00 (Heure normale de l'Est) aujourd'hui le 15 août 2019. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro sans frais (877) 620-1735 ou le numéro international (470) 414-9786 cinq à 10 minutes avant le début prévu de la conférence. Une réécoute sera disponible pendant 7 jours, soit du 15 août 2019 (19h00) au 22 août 2019 (19h00). Le numéro à composer pour la réécoute est le (855) 859-2056 ou le (404) 537-3406. Le numéro d'accès pour la conférence et la réécoute est le 1181274.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :



Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com



