Le gouvernement du Canada soutient l'aménagement d'un verger ancestral à la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, à Montréal





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW/ - M. Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada verserait une aide financière de 445 000 dollars à la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, pour un projet d'aménagement d'un verger ancestral. M. Miller a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le projet permettra de souligner, en avril 2020, le 400e anniversaire de naissance de Marguerite Bourgeoys, née en 1620. Pionnière de Ville-Marie, Marguerite Bourgeoys achète en 1668 une fermette (aujourd'hui la Maison Saint-Gabriel) pour assurer l'autosuffisance de sa communauté de soeurs enseignantes. Le verger ancestral sera un rappel de la vocation agricole de la Maison Saint-Gabriel au début de la colonie.

Cette aide est accordée par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, sous l'égide de Patrimoine canadien. Ce fonds appuie les projets communautaires d'immobilisations qui soulignent des anniversaires importants et contribuent à enrichir le patrimoine collectif.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui permettent de commémorer des jalons importants de la vie de nos collectivités. De tels projets nous rappellent des personnalités, des lieux et des événements qui ont façonné notre grand pays. Nous sommes enchantés de soutenir un projet qui souligne le 400e anniversaire de naissance de Marguerite Bourgeoys, une occasion unique de faire connaître davantage la portée de sa mission et de son oeuvre exceptionnelle. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'histoire de la Maison Saint-Gabriel est intimement liée à l'agriculture, et ce passé résonne encore de nos jours. Les établissements patrimoniaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre histoire et le façonnement de notre identité. L'aménagement d'un verger ancestral contribuera à faire de la Maison Saint?Gabriel un site incontournable à Montréal. Bravo à l'équipe de la Maison Saint-Gabriel ainsi qu'à tous les organismes qui contribuent à ce projet d'envergure! »

- M. Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs

« Recréer un verger ancestral représente un projet porteur pour l'avenir de notre institution muséale. Il vient renforcer notre positionnement distinctif dans la médiation du patrimoine immatériel agricole. Je suis très reconnaissante envers les partenaires qui contribuent à sa réalisation. En plus de l'appui majeur de Patrimoine canadien, cette initiative compte sur la collaboration de l'arrondissement Le Sud-Ouest ainsi que sur l'appui financier d'intérêts privés et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci de croire en notre mission d'éducation par l'histoire. »

- Mme Madeleine Juneau, directrice générale, Maison Saint-Gabriel, musée et site historique

La Maison Saint-Gabriel est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de doter la région de Montréal d'un établissement où pourra être conservée, exposée et mise en valeur une collection d'objets d'intérêt culturel, social et historique.

L'espace du projet du verger ancestral sera voué à la découverte et à la mise en valeur des espèces patrimoniales d'arbres et d'arbustes fruitiers et du savoir-faire passé dans la culture des fruits et leur conservation en vue de nourrir les familles à longueur d'année. Le verger sera traversé par un sentier comportant 15 points historiques gravés sur des dalles de granit, bordé de 6 bancs posés sur socles dont les dossiers de style contemporain seront sculptés.

Marguerite Bourgeoys a joué un rôle de premier plan dans le développement de la Nouvelle-France. En effet, à son arrivée en 1653 pour ouvrir une école, Montréal ne comptait que 50 habitants. Marguerite Bourgeoys a accueilli les Filles du Roy en 1668 à la fermette (aujourd'hui connue sous le nom de la Maison Saint?Gabriel) de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal qu'elle a fondée pour éduquer les enfants. Les filles y demeurent également jusqu'à leur mariage. Grâce à l'exploitation de la terre, Marguerite Bourgeoys a servi de modèle aux habitants et elle les a aidés à résister aux intempéries. Décédée en 1700, elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II.

La Maison Saint-Gabriel a déjà reçu du financement par l'entremise du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour réaliser les projets du Jardin des origines (499 044 dollars pour la période 2015-2017) et du 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roy (181 495 dollars pour la période 2012-2014).

De plus, la Maison Saint-Gabriel a déjà reçu du financement à quelques reprises par l'entremise du volet Commémorations communautaires du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Les autres principaux partenaires du projet sont l'arrondissement du Sud-Ouest de la Ville de Montréal, deux mécènes, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Caisse Desjardins du Sud-Ouest, Owen-Illinois Publicité et le Jardin botanique de Montréal.

