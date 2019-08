Livraison d'épicerie aussi rapide qu'en une heure : Walmart Canada et Instacart étendent le service de livraison sur demande à des centaines de communautés supplémentaires au pays.





Cette expansion se fonde sur la stratégie de Walmart Canada visant à permettre aux clients de magasiner où, quand et comment ils le souhaitent aux bas prix de tous les jours.

MISSISSAUGA, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - Walmart Canada et Instacart ont annoncé aujourd'hui l'expansion à l'échelle nationale de leur collaboration, ce qui permettra d'offrir les services de livraison d'épicerie sur demande en aussi peu qu'une heure dans près de 200 succursales.

Cette expansion sera mise en place à la suite d'un projet pilote qui a été réalisé avec succès dans 17 succursales de la région du Grand Toronto et de Winnipeg et qui a été chaleureusement accueilli par les clients de Walmart. Le service de Instacart permettra la livraison à des millions de clients au Canada d'une vaste gamme de produits de Walmart, y compris des fruits et légumes, de la viande, des fruits de mer, des produits laitiers, des produits santé et beauté, des articles pour la maison, de la nourriture pour animaux, des aliments pour bébés, des couches et bien plus.

La livraison sur demande de Instacart est la plus récente option d'une série de services offerts par Walmart Canada et des partenaires externes en vue d'aider les clients à magasiner où, quand et comment ils le souhaitent. En plus de cette nouvelle option assurée par Instacart, les clients de Walmart Canada peuvent faire leur choix parmi les options de livraison qui leur conviennent le mieux, notamment :

Épicerie

Cueillette dans l'une des 175 succursales Walmart (ce nombre passera à 190 d'ici la fin janvier).



Cueillette dans l'un des neuf emplacements PenguinPickUp de la région du Grand Toronto.



Livraison le jour suivant, n'importe où dans la région du Grand Toronto en commandant sur le Walmart.ca



Magasinage dans l'un des 340 Supercentres.

Marchandise générale

Livraison à domicile ou cueillette en magasin en commandant sur le Walmart.ca.

« L'horaire des familles canadiennes est chargé. En leur offrant plus d'options de magasinage en ligne chez Walmart, nous leur rendons la vie plus facile et pratique », déclare Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « L'expansion de notre collaboration avec Instacart permet à nos clients de profiter d'encore plus de façons de gagner du temps en magasinant chez Walmart au sein de leur communauté. »

« Instacart est fière d'avoir élargi son partenariat avec Walmart Canada en vue d'aider les clients à se procurer encore plus facilement et rapidement les produits d'épicerie et les articles essentiels pour la maison dont ils ont besoin », mentionne Nilam Ganenthiran, chef de la direction des affaires de Instacart. « Notre collaboration élargie démontre la croissance continue de la demande de services de livraison d'épicerie en ligne au Canada, et nous sommes fiers de travailler avec Walmart Canada en vue d'étendre ses services de livraison à de nouvelles régions ainsi qu' à offrir aux clients plus de façons d'avoir accès aux bas prix de tous les jours de Walmart Canada. »

Les clients de Walmart de partout au pays peuvent commencer à magasiner pour leurs articles essentiels aux bas prix de tous les jours chez Walmart en visitant www.instacart.ca/store/walmart-canada/storefront ou en accédant à l'application de Instacart à l'aide de leur appareil mobile. Ensuite, ils doivent sélectionner leur ville et la succursale de leur choix, puis ajouter de l'épicerie et des articles pour la maison de Walmart Canada à leur panier d'achats de Instacart. Les clients peuvent sélectionner un créneau de livraison, aussi rapidement que dans la prochaine heure ou, pour planifier leurs achats de façon pratique, jusqu'à cinq jours à l'avance. Un commis aux commandes personnelles de Instacart sélectionnera, emballera et livrera la commande dans la période sélectionnée par le client.

Le service est actuellement offert aux clients de communautés des provinces suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre d'une offre de durée limitée, les clients qui utiliseront pour la première fois le service de Walmart Canada et de Instacart peuvent entrer le code WMTCOAST2COAST au moment du paiement pour profiter d'un rabais de 10 $ sur leur commande de 35 $ et plus.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, à facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

À propos de Instacart

Instacart est le chef de file des services de livraison d'épicerie en Amérique du Nord et l'une des entreprises de commerce électronique qui connaissent la croissance la plus rapide. Les services de livraison le même jour et de cueillette de Instacart permettent à des personnes et à des familles à l'horaire chargé au Canada et aux États-Unis de recevoir des produits frais d'épicerie et des articles essentiels quotidiens en aussi peu qu'une heure. Instacart s'est associée à plus de 300 détaillants nationaux, régionaux ou locaux populaires, comme Albertsons, ALDI, Costco, Kroger, Loblaw, Publix, Sam's Club, Sprouts, Walmart Canada et Wegmans, afin d'offrir des services de livraison dans plus de 20 000 succursales réparties dans plus de 5 500 villes en Amérique du Nord. La technologie de pointe de l'entreprise propulse également les plateformes de commerce électronique de certains des plus importants commerces de détail au monde, et soutient leurs sites Web, applications et solutions de livraison en marque blanche. Instacart offre l'adhésion à son service de livraison express, permettant d'obtenir sans frais le service de livraison illimité pour les commandes de plus de 35 $. Pour en savoir plus ou pour commencer à magasiner, visitez www.Instacart.ca.

