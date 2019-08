BELLUS Santé annonce un regroupement d'actions





BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation, a annoncé aujourd'hui qu'elle procède au regroupement des actions ordinaires de la société à raison de 3.6 pour 1 (le « regroupement ») avec prise d'effet le 19 août 2019. Un avis a été transmis à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et les actions ordinaires de BELLUS Santé devraient commencer à être négociées à la TSX, sur une base regroupée, vers le 19 août 2019.

À l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 8 mai 2019, les actionnaires de BELLUS Santé ont approuvé une résolution spéciale autorisant le conseil d'administration de la société à modifier les statuts de la société pour donner effet au regroupement.

Après le regroupement, le nombre d'actions ordinaires en circulation de la société sera réduit pour passer d'environ 159.1 millions d'actions ordinaires en circulation à environ 44.2 millions d'actions ordinaires en circulation, dans l'hypothèse où aucun autre changement n'est apporté au capital-actions émis de la société. Les actions ordinaires de BELLUS Santé continueront d'être négociées à la TSX sous le symbole BLU, et se verront attribuer le nouveau numéro CUSIP 07987C204.

Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise dans le cadre du regroupement et, dans l'éventualité où un actionnaire aurait par ailleurs le droit de recevoir une fraction d'action au moment du regroupement, le nombre d'actions ordinaires que cet actionnaire recevra sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur le plus près.

L'agent des transferts de BELLUS Santé, Services aux investisseurs Computershare (« Computershare »), agira à titre d'agent d'échange pour le regroupement. À la date de prise d'effet du regroupement, Computershare enverra des instructions (c.-à-d. une lettre d'envoi) aux actionnaires qui détiennent des certificats d'actions de la société concernant l'échange des anciens certificats contre de nouveaux certificats, s'ils le désirent. Jusqu'à la remise des nouveaux certificats, chaque certificat d'actions représentant des actions ordinaires antérieures au regroupement sera réputé, à toutes fins utiles, représenter le nombre d'actions ordinaires entières postérieures au regroupement auquel l'actionnaire a droit par suite du regroupement. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires dans des comptes de courtage ou qui sont immatriculées au nom de leur courtier ne sont pas tenus de prendre des mesures pour effectuer l'échange de leurs actions ordinaires.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation. Le produit candidat phare de la société, le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et du prurit chronique.

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d'importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. Selon les estimations, environ 26 millions d'adultes aux États-Unis souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions d'entre eux ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d'un an. Aucun médicament spécifique n'a encore été approuvé pour la toux chronique réfractaire et les options de traitement sont limitées.

Le prurit chronique, communément appelé démangeaisons chroniques, est un trouble qui persiste pendant plus de six semaines qui peut être débilitant et avoir une incidence importante sur la qualité de vie. Il est prédominant dans plusieurs affectations, y compris la dermatite atopique (eczema). Selon les estimations, la dermatite atopique touche plus de 16,9 millions d'adultes aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada et des autres lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé. Les facteurs de risque pouvant avoir une influence sur les résultats futurs de BELLUS Santé comprennent, notamment : la capacité d'élargir et de développer son portefeuille de projets, la capacité d'obtenir du financement, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des regroupements, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, les paiements potentiels/résultats liés aux ententes d'indemnité et aux droits à une valeur conditionnelle, l'atteinte des jalons prévus pour les études précliniques et cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En outre, la durée du processus de développement des produits candidats de BELLUS Santé, la taille de leur marché et leur valeur commerciale, ainsi que le partage des produits entre BELLUS Santé et ses partenaires potentiels provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, dépendent d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la notice annuelle, pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur BELLUS Santé et ses affaires.

