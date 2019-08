DMarket lance une nouvelle plateforme afin de dynamiser un marché de biens numériques de plusieurs milliards de dollars





SANTA MONICA, Californie, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- DMarket, plateforme pour biens numériques et leader mondial de la vente de 'skins' ('cosmétiques') a institué une place de marché de nouvelle génération caractérisée par des échanges et achats instantanés d'objets à l'intérieur même du jeu.

La nouvelle plateforme de DMarket permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger sans heurts des objets dans le jeu. Les joueurs peuvent désormais échanger du matériel de jeu sans faire intervenir de monnaie. La plateforme offre d'autres fonctions, uniques. Les joueurs peuvent par exemple faire des offres pour les skins qu'ils désirent avant même qu'elles ne soient mises en vente, ceci créant une demande homogène pour des objets dans le jeu.

Dans l'immédiat, les développeurs de jeux ont l'occasion de monétiser des titres avant leur lancement et de construire des communautés en mettant à profit des campagnes de précommandes et l'analytique de données de DMarket. La nouvelle plateforme fait appel à divers mécanismes d'intelligence artificielle, notamment l'exploration de données et les réseaux neuronaux, ce qui permet d'aider les développeurs de jeux à accroître l'engagement et la fidélisation des joueurs.

DMarket est en outre édifié sur une technologie de registre distribué pour assurer la transparence et la sûreté de chaque transaction sur la plateforme.

« Nous avons amassé des années de données sur les échanges de skins et analysé d'innombrables revues d'experts et de clients afin d'aboutir à ce produit. Son édification nous a demandé 12 mois, » a commenté Vlad Panchenko, PDG de DMarket. « Le monde devient numérique, et les gens vont bientôt acheter des biens physiques ordinaires comme le soda non seulement au supermarché, mais aussi dans les domaines de jeux. Nous avons institué une nouvelle approche dans les opérations sur les biens dans le jeu, et elle va accélérer de façon globale la croissance du marché des échanges numériques et de l'industrie du jeu. »

Le volume annuel des achats de marchandises virtuelles a atteint 15 milliards de dollars. On s'attend à ce que ce chiffre dépasse 185 milliards de dollars d'ici 2025.

En 2017, DMarket a levé 19 millions de dollars. La version 1.0 de la plateforme a été mise en circulation en mars 2018.

Les mises à jour ultérieures de DMarket arrivent prochainement et elles comportent des opportunités exclusives pour les acheteurs pionniers de DMarket.

À propos de DMarket

DMarket est une technologie et une plateforme de monétisation d'objets dans le jeu. Les joueurs achètent, vendent et échangent des objets dans le jeu tandis que les développeurs gagnent des recettes sur chaque frais de transaction, étendent leurs communautés de jeux et augmentent la valeur de la durée de vie de leurs titres. Pour davantage d'informations, veuillez visiter dmarket.com , et nous suivre sur Twitter , Facebook et Telegram .

*Adroit Market Research : « Global Virtual Goods Market Size » (La taille du marché mondial des marchandises virtuelles)

