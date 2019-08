/R E P R I S E -- Avis aux médias - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, fera une annonce importante en support à des organismes de femmes au Québec/





OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante en support à des organismes de femmes au Québec.

Détails :

Date : 15 août 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

Salle Multi

Bibliothèque Monique-Corriveau

1100, route de l'Église

Québec (Québec)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 07:00 et diffusé par :