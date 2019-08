Coupe du monde Juniors 2019 : la Gothia Cup ouvre la voie pour faire de Qingdao la ville du football en Chine





QINGDAO, Chine, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Bureau d'information du Gouvernement de Qingdao a annoncé que la Gothia Cup China 2019 démarre dans la partie Est de Qingdao cette semaine, avec la quatrième Coupe du monde Juniors, dont le coup d'envoi de la première phase sera donné le 13 août, dans le district de Chengyang.

Quatre cents équipes de 40 pays et régions participent à cette édition de la Gothia Cup China. Sept mille joueurs au total, répartis dans 15 catégories, s'affrontent durant le tournoi, qui se déroule sur 42 sites différents tout au long de la semaine.

Organisée pour la première fois en 1975, la Gothia Cup a été lancée par les associations de football du BK Häcken et du GAIS (un club de football suédois basé à Göteborg), puis acquise par le BK Häcken au début des années 1980. Depuis, près d'un million de joueurs de 146 pays ont participé au tournoi. En 2016, la Gothia Cup a établi son premier tournoi jumeau en Chine, la Gothia Cup China, ce nouvel événement international de football ayant le même objectif : créer un lieu de rendez-vous pour la jeunesse du monde.

Ouverte et dynamique, Qingdao est un pôle d'activité cosmopolite souvent qualifié de « ville du football des jeunes ». Dans le cadre de l'initiative visant à stimuler l'engouement des citoyens pour le sport, le Gouvernement municipal a mis l'accent sur le développement de la culture footballistique. Chengyang, une région qui compte 23 centres de formation et plus de 300 équipes au niveau local, est le district de Qingdao donnant l'impulsion pour insuffler l'esprit du football.

Atteignant un nombre sans équivalent d'adeptes de ce sport, le district de Chengyang a construit 122 terrains de football standard pour stimuler sa croissance, soit une moyenne de 2,6 terrains pour 10 000 personnes, ce qui correspond au niveau de pays développés comme l'Allemagne ou l'Italie. Plus de 100 terrains de football clôturés et faciles d'accès ont également été aménagés pour les joueurs débutants, afin qu'ils n'aient pas besoin de plus de 15 minutes pour s'y rendre.

La Gothia Cup China est cependant bien plus que du football. Le district de Chengyang s'investit pleinement pour mettre en place des infrastructures sportives de masse, 58 % des habitants de la région pratiquant régulièrement des activités sportives. Le district a atteint son objectif de « boucle d'exercices physiques de huit minutes », à savoir que les installations sportives disséminées dans la région sont accessibles à tous les citoyens à une courte distance de marche.

