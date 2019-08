L'intégrité de connexion automatisée par Vero® accomplit son 50e cycle





Une étape atteinte par une technologie première au monde et qui va transformer la construction de puits ; réalisation de 15 000 connexions tubulaires sur 50 opérations dans le monde entier

BAAR, Suisse, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé que son système Vero® pour intégrité automatisée de connexions appliquant l'intelligence artificielle servant à valider l'intégrité des puits avec une absolue certitude et à minimiser les risques de sécurité a accompli 15 000 connexions tubulaires sur 50 exploitations dans le monde entier depuis ses débuts sur le marché.

En moins de deux ans, Vero fournit de la valeur aux producteurs autour du globe. Ces résultats notables et concrets rassemblent :

Kazakhstan : poses multiples de tubes de façon mensuelle pour un opérateur, avec absence de durées non productives parallèlement à une amélioration constante d'efficacité et retrait du personnel du plancher de forage.

: poses multiples de tubes de façon mensuelle pour un opérateur, avec absence de durées non productives parallèlement à une amélioration constante d'efficacité et retrait du personnel du plancher de forage. Émirats arabes unis : opération en mer atteignant une augmentation de 30 pour cent dans les vitesses de pose et un zéro rejet de joints sur les tâches multiples.

: opération en mer atteignant une augmentation de 30 pour cent dans les vitesses de pose et un zéro rejet de joints sur les tâches multiples. Norvège : amélioration de performance opérationnelle de 15 pour cent sur une mécanisation déjà établie, se traduisant par une opération sur revêtement de tubage la plus rapide avec cette plateforme de forage en quatre ans.

: amélioration de performance opérationnelle de 15 pour cent sur une mécanisation déjà établie, se traduisant par une opération sur revêtement de tubage la plus rapide avec cette plateforme de forage en quatre ans. Qatar : l'opérateur a fait appel au système en l'appelant par son nom lorsqu'il a eu besoin de détuber et reprendre un puits achevé. Weatherford est actuellement en train de réaliser une troisième opération commerciale pour cet exploitant.

En appliquant l'intelligence artificielle à chaque étape depuis la fabrication des tuyaux jusqu'à l'installation des puits, Vero améliore l'efficacité du vissage des raccords et élimine les erreurs inévitables liées à l'appréciation humaine au cours du processus de connexion. De cette manière, la solution peut minimiser les risques de défaillances catastrophiques de puits associées à des connexions mal vissées, réduire de façon significative le coût total de prise en charge des puits, minimiser les risques sécuritaires posés au personnel et protéger la réputation de l'entreprise.

« L'avenir de Vero est très brillant, » affirme Dean Bell, président de la construction des puits chez Weatherford. « C'est indiscutable. Vero représente la technologie la plus disruptive qui ait jamais été introduite dans l'espace de la pose tubulaire et les opérateurs s'en rendent compte. Vero est maintenant présent sur la plupart des marchés en mer et sur terre autour de la planète, avec sa toute première opération aux États-Unis prévue pour commencer cet automne dans le golfe du Mexique. Vero va au-delà de la pose de tubes pour aider nos clients à construire des puits qui durent toute la vie. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes sociétés parapétrolières multinationales, proposant à l'industrie du pétrole et du gaz des solutions, des technologies et des services innovants. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche-développement et de formation. Elle emploie près de 24 500 personnes. Pour davantage d'informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Christoph Bausch +1.713.836.4615

vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green +1.713.836.7430

directrice générale adjointe pour engagement des parties prenantes et directrice générale du marketing

